В Приморье отложили освобождение части косаток из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.

Он не пояснил, с чем связан перенос, и не уточнил, чьи именно это косатки.

В пятницу суд рассматривает административное дело о нарушении правил рыболовства в отношении ООО "Океанариум ДВ".

Седьмого июня глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил РИА Новости, что выпуски косаток и белух из "китовой тюрьмы" начнутся в ближайшие десять дней.

В пресс-службе компаний — отловщиков от комментариев пока воздержались.

История с "китовой тюрьмой"

В октябре 2018 года в Greenpeace заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, а за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биоресурсов и жестоком обращении с животными.

Двадцать второго февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в Средней бухте. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента.

Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.