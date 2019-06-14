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РИА Новости

В Приморье отложили освобождение части косаток из "китовой тюрьмы"

06:12
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© РИА Новости / Виталий АньковЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Он не пояснил, с чем связан перенос, и не уточнил, чьи именно это косатки.
В пятницу суд рассматривает административное дело о нарушении правил рыболовства в отношении ООО "Океанариум ДВ".
Седьмого июня глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил РИА Новости, что выпуски косаток и белух из "китовой тюрьмы" начнутся в ближайшие десять дней.
В пресс-службе компаний — отловщиков от комментариев пока воздержались.
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Чем закончится эпопея с косатками и белухами из бухты Средняя

История с "китовой тюрьмой"

В октябре 2018 года в Greenpeace заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, а за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.
Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биоресурсов и жестоком обращении с животными.
Двадцать второго февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в Средней бухте. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента.
Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев.
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