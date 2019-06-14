СМИ: Япония разместит патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов

ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Япония разместит на острове Исигаки – ближайшем к спорным с Китаем островам Сенкаку – новейший патрульный корабль с двумя вертолетами на борту, сообщила газета " Япония разместит на острове Исигаки – ближайшем к спорным с Китаем островам Сенкаку – новейший патрульный корабль с двумя вертолетами на борту, сообщила газета " Санкэй " в пятницу со ссылкой на правительственные источники.

Новый патрульный корабль водоизмещением 6500 тонн и длиной 150 метров способен разместить на своем борту два вертолета. Корабль поступит в распоряжение службы безопасности на море, которая в Японии выполняет также и функции пограничной службы, в 2021 году.

Фоном для подобного решения стал, в том числе, и тот факт, что китайские крупногабаритные суда появляются в районе спорных островов каждый день уже 63 дня подряд. До сих пор их заход в этот район происходил раз в несколько дней. За счет удаленности островов от основной территории Японии у службы безопасности на море зачастую не хватает ресурсов для патрулирования: ближайшая опорная точка находится на острове Исигаки, удаленном от островов Сенкаку на 170 километров.