Пьяный военный ВСУ расстрелял своих сослуживцев в Донбассе, заявили в ЛНР

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пьяный украинский военный расстрелял своих сослуживцев после ссоры, Пьяный украинский военный расстрелял своих сослуживцев после ссоры, сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вечером 12 июня в одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников открыл огонь из автомата по своим товарищам", — сообщил он.

По его словам, в результате инцидента двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, а в 14-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия штаба для выяснения обстоятельств произошедшего.

Филипоненко добавил, что в этой бригаде также заметно нежелание военнослужащих проходить службу в Донбассе, из-за чего часто наблюдается дезертирство и невозвращение из отпусков. По его словам, на сегодняшний день уже произошло 19 случаев самовольного оставления расположения войск, а также 22 военнослужащих не вернулись из отпуска.

В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.