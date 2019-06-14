США показали "доказательства" атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Военные США распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Видео распространило Центральное командование США. Оно длится 1 минуту 39 секунд и представляет собой нарезку записей, снятых в разное время с разных ракурсов и в разном приближении.

Представители администрации США ранее сообщили телеканалу CNN, что снимая мину с танкера, иранские военные пытались скрыть свидетельства своей причастности к инциденту. При этом представитель Центрального командования Билл Эрбан заявил, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с танкера, после того как о ней сообщал экипаж.

По словам Эрбана, ВМС США получили сигналы бедствия от танкеров Altair и Kokuka Courageous в четверг в 06.12 (05.12 мск) и 07.00 (06.00 мск) соответственно. Моряки с Kokuka Courageous покинули судно, после того как после первого взрыва заметили на борту предмет, который посчитали неразорвавшейся миной, сказал он.

В 8.09 (9.09 мск) после сигнала бедствия в районе инцидента были замечены многочисленные катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщил американский офицер. По его словам, иранские корабли приняли на борт людей с Altair и пытались также взять моряков с Kokuka Courageous, но их опередил американский эсминец Bainbridge.

Видеозапись с иранскими моряками на катере КСИР, якобы снимающими мину с танкера Kokuka Courageous, была сделана в 16.10 (15.10 мск), заявил Эрбан.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают Иран ответствененным за нападения на танкеры в Оманском заливе. США направили в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры безосновательны. Официальный представитель ведомства Аббас Мусави отметил, что Иран несет ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива и в кратчайшее время пришел на помощь потерпевшим бедствие морякам, а сам инцидент вызывает тревогу.

"По-видимому, для господина Помпео и для других американских чиновников самое простое дело – обвинить Иран в подозрительном инциденте с нефтяными танкерами", — заявил он.