США показали "доказательства" атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Военные США распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Видео распространило Центральное командование США. Оно длится 1 минуту 39 секунд и представляет собой нарезку записей, снятых в разное время с разных ракурсов и в разном приближении.
Представители администрации США ранее сообщили телеканалу CNN, что снимая мину с танкера, иранские военные пытались скрыть свидетельства своей причастности к инциденту. При этом представитель Центрального командования Билл Эрбан заявил, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с танкера, после того как о ней сообщал экипаж.
По словам Эрбана, ВМС США получили сигналы бедствия от танкеров Altair и Kokuka Courageous в четверг в 06.12 (05.12 мск) и 07.00 (06.00 мск) соответственно. Моряки с Kokuka Courageous покинули судно, после того как после первого взрыва заметили на борту предмет, который посчитали неразорвавшейся миной, сказал он.
В 8.09 (9.09 мск) после сигнала бедствия в районе инцидента были замечены многочисленные катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщил американский офицер. По его словам, иранские корабли приняли на борт людей с Altair и пытались также взять моряков с Kokuka Courageous, но их опередил американский эсминец Bainbridge.
Видеозапись с иранскими моряками на катере КСИР, якобы снимающими мину с танкера Kokuka Courageous, была сделана в 16.10 (15.10 мск), заявил Эрбан.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают Иран ответствененным за нападения на танкеры в Оманском заливе. США направили в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры безосновательны. Официальный представитель ведомства Аббас Мусави отметил, что Иран несет ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива и в кратчайшее время пришел на помощь потерпевшим бедствие морякам, а сам инцидент вызывает тревогу.
"По-видимому, для господина Помпео и для других американских чиновников самое простое дело – обвинить Иран в подозрительном инциденте с нефтяными танкерами", — заявил он.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Вчера, 13:41Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.