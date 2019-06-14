Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова могут увезти на лечение в Европу, когда угроза его жизни минует, заявил его сын в интервью Продюсера Бари Алибасова могут увезти на лечение в Европу, когда угроза его жизни минует, заявил его сын в интервью ТВЦ

"Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", — сказал Бари Алибасов — младший.

Однако, по его мнению, качественную реанимационную помощь отцу могут оказать лишь в российской больнице, поскольку у зарубежных врачей мало практики в лечении похожих отравлений.

"В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине", — добавил он.