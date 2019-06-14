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РИА Новости

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

05:03
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова могут увезти на лечение в Европу, когда угроза его жизни минует, заявил его сын в интервью ТВЦ.

"Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", — сказал Бари Алибасов — младший.

Однако, по его мнению, качественную реанимационную помощь отцу могут оказать лишь в российской больнице, поскольку у зарубежных врачей мало практики в лечении похожих отравлений.
"В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине", — добавил он.
Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Ему диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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Популярные комментарии
В Солтсбери пусть едет. Там большой опыт у англичан и по отправленным и по котам. Заграница вам поможет. Это ж Европа.
14 июня, 05:40
МЧМаксим Чуркин
133170009
Можно вместе с ним вывести Стаса Михайлова Киркова и Баскова
14 июня, 06:55
maksuten
78151025
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