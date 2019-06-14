Письма канадского певца Леонарда Коэна ушли с молотка за 876 тысяч долларов

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Письма канадского поэта и певца Леонарда Коэна к женщине, вдохновившей его на знаменитую песню So Long, Marianne, проданы на аукционе Christie's за 876 тысяч долларов.

Коэн и уроженка Норвегии Марианна Илен познакомились в 1960 году на греческом острове Идра. Отправленные Коэном письма свидетельствуют как о разворачивающемся романе, так и постепенном превращении начинающего поэта во всемирно известного исполнителя.

Самым дорогим лотом из архива стало письмо, датированное декабрем 1960 годом. Оно было продано за 56 тысяч долларов, превысив предпродажный эстимейт более чем в пять раз. Письмо 1964 года, в котором Коэн написал "я стал знаменитым, но пустым", принесло организаторам торгов 35 тысяч долларов.

Марианна Илен скончалась в Осло в июле 2016 года в возрасте 81 года. Письма Коэна были переданы аукционному дому ее семьей.