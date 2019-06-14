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РИА Новости
Культура

Письма канадского певца Леонарда Коэна ушли с молотка за 876 тысяч долларов

04:31
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКанадский поэт и певец Леонард Коэн. Архивное фото
Канадский поэт и певец Леонард Коэн. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Канадский поэт и певец Леонард Коэн. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Письма канадского поэта и певца Леонарда Коэна к женщине, вдохновившей его на знаменитую песню So Long, Marianne, проданы на аукционе Christie's за 876 тысяч долларов.
Коэн и уроженка Норвегии Марианна Илен познакомились в 1960 году на греческом острове Идра. Отправленные Коэном письма свидетельствуют как о разворачивающемся романе, так и постепенном превращении начинающего поэта во всемирно известного исполнителя.
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Самым дорогим лотом из архива стало письмо, датированное декабрем 1960 годом. Оно было продано за 56 тысяч долларов, превысив предпродажный эстимейт более чем в пять раз. Письмо 1964 года, в котором Коэн написал "я стал знаменитым, но пустым", принесло организаторам торгов 35 тысяч долларов.
Марианна Илен скончалась в Осло в июле 2016 года в возрасте 81 года. Письма Коэна были переданы аукционному дому ее семьей.
Сам Коэн умер в ноябре 2016 года в Монреале на 83-м году жизни. Он является автором таких всемирно известных песен, как Hallelujah, Suzanne и So Long, Marianne. Кроме того, Коэн выпустил несколько сборников стихов и прозы, а также опубликовал два романа, которые переведены в том числе и на русский язык.
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КультураЛеонард КоэнChristie’s (аукционный дом)Канада
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