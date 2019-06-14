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РИА Новости

В Huawei рассказали о запуске операционной системы Hongmeng

04:27
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Китайская компания Huawei находится в процессе запуска операционной системы Hongmeng (Хунмэн) для установки ее на своих аппаратах вместо ОС Android, заявил агентству Рейтер вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
По его словам, процесс запуска собственной "операционки" может занять несколько месяцев, а Huawei намерен зарегистрировать марку этой системы, которая сейчас тестируется в КНР.
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
После этого Google приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.
В связи с этим, в Huawei приняли решение разработать собственную операционную систему.
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Внесение Huawei в черный список СШАHuawei TechnologiesКитайСШАТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Американцы рубят ветку на которой сидят. Демарши из правительства, а в следствие и компаний дает толчок другим странам разрабатывать свои технологии, отказываясь от американских. Это ускоряет закат империи под названием США..
14 июня, 04:59
СДСергей Д
9710102
Ну а в России готовятся к запуску отечественной операционной системы? Или эти запланированные триллионные траты лишь для сайтиков средней паршивости типа госуслуг?
14 июня, 04:59
Петр Грин
35211045
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