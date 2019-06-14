Глава МИД Ирана назвал обвинения США в атаках на танкеры безосновательными

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают, что Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что США направляют в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.