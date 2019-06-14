Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T04:18Z
https://ria.ru/20190614/1555556850.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155336/01/1553360157_0:96:3086:1832_1036x0_80_0_0_658ca2ca59121cb240b7b372e6284a57.jpg
РИА Новости

Глава МИД Ирана назвал обвинения США в атаках на танкеры безосновательными

04:18
818
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.
"То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана – без каких-либо фактических или косвенных доказательств – лишь делает очевидным, что Группа-Б переходит к плану Б: саботировать дипломатию – включая (ту, которую проводит премьер-министр Японии) Синдзо Абэ и скрыть экономический терроризм против Ирана", - написал Зариф в Twitter.
Зариф неоднократно отмечал беспочвенность обвинений в сторону Ирана ряда политических деятелей, обозначаемых им как "Группа-Б". Группой-Б (B Team) Зариф называет "объединение" советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
"Я предупреждал именно о таком сценарии несколько месяцев назад: я не ясновидящий, я понимаю, чем руководствуется Группа-Б", - написал Зариф в другом твите.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Вчера, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают, что Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что США направляют в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
1012060
Обсудить 0
Инцидент с танкерами в Оманском заливеМохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
Рекомендуем
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
США показали "доказательства" атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
РИА
Новости
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Пьяный военный ВСУ расстрелял своих сослуживцев в Донбассе, заявили в ЛНР
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Логотип компании Huawei
В Huawei рассказали о запуске операционной системы Hongmeng
Лента
новостей
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Конгресс внесли законопроект о санкциях против "Северного потока — 2"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
США направляют в Оманский залив ракетный эсминец
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
МИД Ирана отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
Иранские военнослужащие. Архивное фото
Война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США, заявили в CENTCOM
Бездомный на улице Киева, Украина
В Киеве объяснили причину бедности украинцев
Северо-Крымский канал
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине, заявил экс-депутат Рады
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04В Москве только 8% доноров берут деньги за сдачу крови
11:57Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
11:56В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
11:55Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"
11:55Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС
11:55Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС
11:54В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога
11:52Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
11:52Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
Лента новостейМолния