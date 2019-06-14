Глава МИД Ирана назвал обвинения США в атаках на танкеры безосновательными

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.
"То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана – без каких-либо фактических или косвенных доказательств – лишь делает очевидным, что Группа-Б переходит к плану Б: саботировать дипломатию – включая (ту, которую проводит премьер-министр Японии) Синдзо Абэ и скрыть экономический терроризм против Ирана", - написал Зариф в Twitter.
Зариф неоднократно отмечал беспочвенность обвинений в сторону Ирана ряда политических деятелей, обозначаемых им как "Группа-Б". Группой-Б (B Team) Зариф называет "объединение" советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
"Я предупреждал именно о таком сценарии несколько месяцев назад: я не ясновидящий, я понимаю, чем руководствуется Группа-Б", - написал Зариф в другом твите.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают, что Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что США направляют в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Вчера, 13:41Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.