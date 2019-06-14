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РИА Новости

"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%

03:52
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете. Архивное фото
Покупательница в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Покупательница в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в мае 2019 года уменьшился на 0,7%, или на 4 рубля по сравнению с апрелем и составил 553 рубля - это самое низкое значение с начала года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Показатель снижается второй месяц подряд. "За год размер среднего чека вырос на рубль, или на 0,2%. На сегодняшний день средний чек находится на самой низкой отметке с начала года. И, возможно, это еще не предел, если опираться на прошлогодний опыт", - указывается в исследовании.
В мае средний чек вырос по сравнению с апрелем на Дальнем Востоке (на 1,6%, до 639 рублей), в Поволжье (на 1,2%, до 503 рублей), на Урале (на 0,9%, до 574 рублей) и в Южном федеральном округе (на 0,2%, до 566 рублей). В свою очередь, показатель снизился в Центральном федеральном округе (на 3,6%, до 614 рублей), на Северо-Западе (на 0,5%, до 611 рублей) и в Сибири (на 0,4%, до 465 рублей).
"В обеих столицах средний чек в мае потерял почти одинаковые доли - в Москве минус 2,5% и в Питере минус 2,6%. Таким образом, размер чека в столице составил 719 рублей, а в северной столице - 699 рублей. За год чеки в двух главных мегаполисах страны также просели - в Белокаменной на 2,2%, а в городе на Неве - на 3,5%", - указывает "Ромир".
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Средний чек в гипермаркетах РФ в мае 2019 года снизился на 2,2% по сравнению с апрелем, в супермаркетах - на 2,8%, в дискаунтерах - на 0,6%, в магазинах традиционной торговли - на 3,1%. В годовом выражении показатель в дискаунтерах вырос на 3,7%. В остальных форматах чек уменьшился: в супермаркетах - на 1%, в магазинах, торгующих через прилавок - на 2,1%, в гипермаркетах - на 2,7%.
"Май в целом был отмечен снижением потребительской активности на фоне продолжительных праздников, потому стоит ли удивляться снижению размера среднего чека", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе. Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.
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