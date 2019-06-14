В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Оставляя ребенка одного в машине, водитель рискует его здоровьем, например в автомобиль может врезаться другая машина, его могут эвакуировать, а летом ребенок рискует получить опасный для жизни перегрев, рассказали в ГИБДД России. Именно поэтому запирать детей в машине запрещено, объяснили инспекторы.

Правила дорожного движения запрещают оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица. Действия родителей могут быть также квалифицированы по уголовной статье 125 (оставление в опасности), максимальное наказание по ней - до года лишения свободы.

Когда ребенок один в салоне запертого автомобиля, из-за погоды он может перегреться или, наоборот, замерзнуть, начать задыхаться, потерять сознание или причинить себе вред посторонними предметами, напомнили автоинспекторы.

Например, рассказали в ГИБДД, недавно в Казани инспекторы ДПС спасли из запертого автомобиля полуторагодовалого малыша. Ребенок сидел один в салоне, плакал и задыхался, за помощью к полицейским обратилась неравнодушная женщина. Когда инспекторы вытащили малыша из салона машины, он был весь красный, его знобило и он плакал, вызванные на место медики диагностировали у него сильный общий перегрев и доставили ребенка в детскую поликлинику.

Есть и внешние угрозы, которые могут привести к несчастному случаю, напомнили в ГИБДД. Например, в автомобиль с ребенком может врезаться другая машина, его также могут эвакуировать, если он припаркован с нарушением правил, а из-за сильной тонировки стекол не всегда возможно определить, что кто-то находится в салоне.