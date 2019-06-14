В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский городок Киф (Kief), названный в честь украинской столицы, вряд ли будет менять имя на Kyiv, сообщил РИА Новости Эл Джэгер, госсекретарь штата Северная Дакота, где расположен населенный пункт.

Американский "тезка" Киева был основан в 1908 году украинскими переселенцами, а буква "ф" в его названии появилась из-за принятой в то время в США транскрипции названия украинской столицы.

На этой неделе совет США по географическим названиям по просьбе украинской стороны поменял официальное англоязычное название Киева в международной базе: с Kiev на Kyiv.

Комментируя это решение, Джэгер отметил, что любое изменение в названии аналога Киева в Северной Дакоте должно приниматься его жителями.