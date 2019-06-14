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РИА Новости

В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева

03:41
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский городок Киф (Kief), названный в честь украинской столицы, вряд ли будет менять имя на Kyiv, сообщил РИА Новости Эл Джэгер, госсекретарь штата Северная Дакота, где расположен населенный пункт.
Американский "тезка" Киева был основан в 1908 году украинскими переселенцами, а буква "ф" в его названии появилась из-за принятой в то время в США транскрипции названия украинской столицы.
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На этой неделе совет США по географическим названиям по просьбе украинской стороны поменял официальное англоязычное название Киева в международной базе: с Kiev на Kyiv.
Комментируя это решение, Джэгер отметил, что любое изменение в названии аналога Киева в Северной Дакоте должно приниматься его жителями.
"Но учитывая то, что город носит имя Kief с 1908 года, и то, что его население оценивается в 14 человек, сомнительно, что они будут рассматривать изменение написания и захотят нести соответствующие расходы", - сказал чиновник.
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