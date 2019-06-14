Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки, сообщил Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки, сообщил France Info

Отмечается, что 24-летний американский солдат К. Т. Роббинс встретился с 18-летней Жаннин Ганай в 1944 году во французской коммуне Брие, в родной деревне девушки. Ее мать решила помочь Роббинсу постирать его вещи.

Вскоре между ним и Ганай завязались романтические отношения, однако через два месяца солдату пришлось вернуться на фронт, и с тех пор они не виделись, хотя Роббинс надеялся, что сможет вернуться к возлюбленной после войны, и она также не хотела, чтобы он уехал назад в США.

Вернувшись на родину, солдат женился на другой женщине и прожил с ней 70 лет. Она умерла в 2015 году в возрасте 92 лет. Тем не менее Роббинс заявил, что никогда не забывал свою первую любовь и даже хранил ее фотографии. В 1949 году Ганай также вышла замуж за другого мужчину, в браке с которым родила пять детей.

Роббинс смог вновь попасть во Францию в этом году на праздник в честь 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Он рассказал журналистам, что хотел бы вновь увидеть Ганай и навестить ее родную деревню. Возлюбленную ветерана нашли в доме престарелых в коммуне Монтиньи-ле-Мец.

"Я тебя всегда любил, ты никогда не покидала мое сердце", — сказал Роббинс по-английски, встретившись с Ганай.

Она поняла, что он хотел сказать, и добавила, что тоже не переставала думать о нем.

"Когда он уехал, я конечно плакала, мне было очень грустно. Я хотела, чтобы он не возвращался в Америку", — отметила Ганай.