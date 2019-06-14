Названа средняя цена выпускных платьев в Москве

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Выпускное платье обойдется москвичкам в среднем в 20 тысяч рублей, школьницы предпочитают пастельные тона, рассказали РИА Новости в столичных магазинах вечерних и выпускных платьев.

В большинстве опрошенных РИА Новости магазинов разброс цен на выпускные платья достаточно большой.

"Цена, по большому счету, идет от 7 тысяч, это примерная, средняя. А это платье, которое уже более нарядное, до порядка 40 тысяч", - рассказали в одном из магазинов.

В другом магазине цены различаются почти в 60 тысяч рублей. В основном, стоимость зависит от фасона и тканей.

"У нас есть разные платья, в среднем цена где-то от 9 тысяч до 70. В принципе сейчас популярны и короткие, и платья в пол, но в основном, наверное, длинные берут. У всех по цветам разные предпочтения, кто что выбирает, но больше даже такие пастельные оттенки, что-то нежное", - рассказали в магазине.

В еще одном объяснили, что в среднем нарядное красивое платье на выпускной стоит 25-30 тысяч рублей.

"Нормальное платье стоит 25-30 тысяч. В основном все хотят более пышные платья, что-то такое "принцессочное". Если уж идут на красивое платье, то на что-то более помпезное", - сказала сотрудница.

"Сейчас самые популярные платья длины миди, то есть чуть ниже колена, с небольшим рукавчиком, либо платья в пол с открытой спиной и руками. Сейчас очень популярны нюдовые (близкие к тону кожи) цвета: беж, светло-розовый, белый - и винные, темные: бардовый, темно-красный", - сообщили в одном из магазинов выпускных платьев.