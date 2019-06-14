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РИА Новости

Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс

03:22
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© РИА Новости / Кирилл Кудрявцев/Фотография предоставлена пресс-службой Роскосмоса / Перейти в фотобанкБывший астронавт НАСА Скотт Келли. Архивное фото
Бывший астронавт НАСА Скотт Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Кудрявцев/Фотография предоставлена пресс-службой Роскосмоса
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Бывший астронавт НАСА Скотт Келли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Долгосрочные космические полеты, в том числе миссия на Марс, потребуют более строгого отбора астронавтов, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший астронавт НАСА, беспрерывно проработавший на Международной космической станции почти год, Скотт Келли.
"Вероятно (требования изменятся), для полетов на Марс, поскольку это будет значительно более продолжительная миссия (в сравнении с полетом на МКС или Луну) без возможности быстро вернуться на Землю", - ответил Келли на вопрос, будут ли меняться требования к кандидатам в астронавты для будущих космических полетов.
Пятидесятипятилетний ветеран НАСА рассказал агентству, что "с началом полетов к МКС и завершением миссий Shuttle каждый полет становился долговременным, поэтому медицинские требования становились немного строже". При этом, по его словам, НАСА пошло на "поблажки" по зрению, разрешив корректировать его для достижения необходимой остроты глаз.
Собеседник агентства объяснил, что в целом стать американским астронавтом сегодня стало сложнее. "Сложнее, поскольку больше заявок", - ответил астронавт на вопрос, стало с годами легче или сложнее пройти отбор НАСА в класс астронавтов.
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Предыдущий класс астронавтов НАСА был отобран в 2017 году. Заявки подали рекордные в истории американской космонавтики 18,3 тысячи человек, из них были отобраны лишь пять женщин и семь мужчин.
Сам Келли, как и его брат-близнец Марк, стал астронавтом НАСА в 1996 году. За свою карьеру он совершил четыре полета в космос, а его последняя миссия на МКС продолжалась почти год.
Ранее в июне "Роскосмос" объявил начало отбора в новый класс космонавтов. Сообщалось, что для подготовки к полетам будут отобраны от четырех до шести кандидатов. Комментируя разницу в числе кандидатов, Келли сказал: "Кажется, что космонавтов всегда было меньше, чем астронавтов. Вероятно потому, что они дольше остаются на этой работе. Во время работы "Шаттлов" (астронавтов было больше) потому, что США отправляли в космос больше людей".
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Астронавт в отставке не берется предсказывать, приведет ли коммерциализация космоса и увеличение количества частных американских компаний, осуществляющих полеты в космос, к поблажкам при отборе астронавтов. Но, по его словам, отчасти уже сегодня НАСА делегирует процесс подготовки космических пилотов частным компаниям. "Большинство инструкторов - сотрудники различных компаний, которые работают по контракту (с НАСА)", - уточнил Келли.
Сам он не планирует снова лететь в космос, но шутит, что если есть желающие отправить его туда, готов подумать.
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Скотт КеллиНАСАСШАРИА Наука
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