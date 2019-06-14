Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых предполагается запретить содержать в домашних условиях, соответствующий проект постановления есть в распоряжении РИА Новости. Теперь в список попали волки, лисы, быки и антилопы, крокодилы, акулы, тарантулы и многие обезьяны, а также коралловые полипы.

В конце 2018 года был принят закон "Об ответственном отношении к животным". Теперь в правительстве готовят подзаконные акты, которые внесут разъяснения в порядок применения основного закона, в частности список запрещенных к домашнему содержанию животных. Изначально в него предполагалось внести кобр, гадюк, скорпионов и ряд пауков (в том числе черных вдов), тюленей, моржей и китообразных животных, медведей, леопардов и пантер, гепардов, рысей, пум и сервалов, жирафов, бегемотов и американских дикобразов, страусов, пеликанов, журавлей и дроф.

В список теперь предполагается также включить питонов длиннее четырех метров, еще ряд пауков (в том числе тарантул), варанов, крокодилов, каймановых черепах длиной свыше 30 сантиметров, электрических скатов, угрей, акул и мурен, волков, собак динго, гиен, лисиц обыкновенных, росомах и панд, антилоп (в том числе гну), диких быков и овцебыков, гиббонов, макак, павианов, мартышек, капуцинов, птиц киви, фламинго, пингвинов, соколов и филинов, а также коралловые полипы.

Как пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР), таким образом перечень запрещенных к содержанию дома диких животных увеличился практически вдвое.