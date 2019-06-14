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РИА Новости

Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО

03:30
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© РИА Новости / Валерий МельниковВывеска о "быстрых займах". Архивное фото
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Вывеска о "быстрых займах". Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россияне в январе-мае текущего года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) – более 77 миллионов штук, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По итогам пяти месяцев текущего года россияне оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях - более 77 миллионов штук, что превышает показатель 2018 года на 21%", - говорится в исследовании.
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"Юником24" прогнозирует, что по итогам года россияне оформят порядка 190-200 миллионов заявок, при этом реально выдано будет лишь 30-31 миллион займов.
"Столь существенный разрыв можно объяснить тем, что с 1 июля 2019 года будет снижена предельно допустимая процентная ставка микрозаймов и с текущего периода она не должна превосходить их двукратную сумму. В этой связи аналитики полагают, что спрос на займы будет расти, однако МФО не смогут его удовлетворить в полном размере", - подчеркнули в компании.
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По данным исследования, структура одобренных заявок выглядит следующим образом: 65% приходится на повторных клиентов, 35% - на первичных. Одобрение заявки зависит от платежеспособности клиента, его кредитной истории, уровня закредитованности, наличия постоянного дохода и так далее. Кроме того, миткрофинансовая организация гораздо охотнее выдаст займ клиенту, если у него уже были одобренные займы именно в этой МФО.
Согласно информации ЦБ, портфель займов, выданных российскими микрофинансовыми организациями в 2018 году, вырос в 1,5 раза, до 164 миллиардов рублей. При этом доля займов физлицам в структуре портфеля по итогам года выросла на 3,2 процентного пункта и составила 82%.
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