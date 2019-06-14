Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Молодоженов-студентов из МГСУ не пустили в общежитие с новорожденным ребенком, сообщил телеканал НТВ.
"Если бы нам сказали, что с ребенком нельзя, заранее предупредили, мы бы нашли жилье заранее. Когда вернулась домой (в общежитие. — Прим. ред.) — нас не пускают: встали два охранника, комендант и говорят: "Ребенок — посторонний человек, его нельзя", — пояснила молодая мать.
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Отмечается, что о запрете на проживание с ребенком в общежитии молодожены Румянцевы узнали лишь после его рождения, а до этого "никого не смущало", что студентка находилась в положении. Кроме того, кроватку, коляску и другие предметы для ребенка студенты заносили домой "на глазах у коменданта", поэтому молодожены не подозревали, что их могут выселить. Телеканал сообщает, что после инцидента молодоженов приютила троюродная тетя из Подмосковья.
В МГСУ прокомментировали ситуацию с выселением, заявив, что произошло недопонимание. Так, по словам коменданта, студенты знали о правилах, которые запрещают проживание с детьми, и обещали съехать еще в конце мая.
"Они должны были поехать в институт и написать заявление. Это не я решаю, кто будет жить. Мне приходят указания сверху на заселение. Я не распоряжаюсь, я не могу пустить кого хочешь в корпус", — отметила она.