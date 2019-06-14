В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов

"Наука дает предельно ясное понимание: прививки безопасны, эффективны и лучше всего защищают наших детей. Администрация (штата – ред.) предприняла агрессивные шаги для сдерживания эпидемии кори, однако с учетом её масштаба, необходимы дополнительные меры, чтобы положить конец кризису", - заявил Куомо.

США переживает худшую эпидемию кори за более чем 25 лет, с начала этого года в стране зафиксировано более тысячи случаев заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заболевания корью в мире в 2019 году по сравнению с прошлым годом выросло на 300%. В ВОЗ подчеркивают, что опубликованные данные носят предварительный характер. Более точная информация о количестве заболевших в 2019 году появится лишь в июле следующего года. Однако уже сегодня тенденция демонстрирует значительное увеличение случаев кори по сравнению с данными за тот же период 2018 года.