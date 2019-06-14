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РИА Новости

В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов

03:01
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкВид на Нью-Йорк. Архивное фото
Вид на Нью-Йорк. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Вид на Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний, на фоне эпидемии кори в США, следует из заявления, опубликованного на сайте губернатора.
"Наука дает предельно ясное понимание: прививки безопасны, эффективны и лучше всего защищают наших детей. Администрация (штата – ред.) предприняла агрессивные шаги для сдерживания эпидемии кори, однако с учетом её масштаба, необходимы дополнительные меры, чтобы положить конец кризису", - заявил Куомо.
"Хотя я и понимаю и уважаю свободу вероисповедания, наша главная задача – защитить здоровье населения", - добавил он.
США переживает худшую эпидемию кори за более чем 25 лет, с начала этого года в стране зафиксировано более тысячи случаев заболевания.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что количество случаев заболевания корью в мире в 2019 году по сравнению с прошлым годом выросло на 300%. В ВОЗ подчеркивают, что опубликованные данные носят предварительный характер. Более точная информация о количестве заболевших в 2019 году появится лишь в июле следующего года. Однако уже сегодня тенденция демонстрирует значительное увеличение случаев кори по сравнению с данными за тот же период 2018 года.
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Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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