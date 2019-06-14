На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"

Актриса Светлана Ходченкова перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр".
Актриса Светлана Ходченкова перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр".
Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак.
Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак.
Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.
Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт.
Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт.
Кинорежиссер Григорий Константинопольский и его супруга, продюсер Владислава Фетисова.
Кинорежиссер Григорий Константинопольский и его супруга, продюсер Владислава Фетисова.
Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и президент "Кинотавра" Александр Роднянский.
Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и президент "Кинотавра" Александр Роднянский.
Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский и члены жюри Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили.
Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский и члены жюри Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили.
Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова.
Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова.
Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке "Кинотавра".
Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке "Кинотавра".
Актриса Светлана Ходченкова перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр".
Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак.
Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.
Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт.
Кинорежиссер Григорий Константинопольский и его супруга, продюсер Владислава Фетисова.
Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и президент "Кинотавра" Александр Роднянский.
Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский и члены жюри Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили.
Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова.
Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке "Кинотавра".