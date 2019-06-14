На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"

СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность" с Александром Палем в главной мужской роли представили в конкурсной программе кинофестиваля "Кинотавр" в четверг в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы будем смотреть этот фильм вместе с вами, и мы очень волнуемся, для нас это огромная честь, спасибо вам больше", - сказала режиссер.

Главные герои фильма - супружеская пара Лена и Сережа. Лена подозревает Сережу в романе на стороне. Вместо выяснения отношений с мужем Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. В итоге двойная жизнь Лены выходит из-под контроля и фактически переписывает ее основную жизнь.

В этом году Паль вошел в жюри конкурса "Короткий метр", которое возглавила актриса Анна Михалкова.

Сайфуллаева - режиссер сериалов "Деффчонки", "Любит не любит", "Детки", ее дебютный фильм "Как меня зовут" получил специальный диплом "Кинотавра" в 2014 году, главный приз фестиваля "Балтийские дебюты" и приз фестиваля русского кино в Онфлере.

В основную конкурсную программу вошли 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Яе Гэ.