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РИА Новости
Культура

На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"

02:19
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию фестиваля "Кинотавр" в Сочи. Архивное фото
Подготовка к открытию фестиваля Кинотавр в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность" с Александром Палем в главной мужской роли представили в конкурсной программе кинофестиваля "Кинотавр" в четверг в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы будем смотреть этот фильм вместе с вами, и мы очень волнуемся, для нас это огромная честь, спасибо вам больше", - сказала режиссер.
Главные герои фильма - супружеская пара Лена и Сережа. Лена подозревает Сережу в романе на стороне. Вместо выяснения отношений с мужем Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. В итоге двойная жизнь Лены выходит из-под контроля и фактически переписывает ее основную жизнь.
В этом году Паль вошел в жюри конкурса "Короткий метр", которое возглавила актриса Анна Михалкова.
Телеведущая Ксения Собчак на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Вчера, 08:00
Сочинцы назвали самую неуловимую звезду "Кинотавра"
Сайфуллаева - режиссер сериалов "Деффчонки", "Любит не любит", "Детки", ее дебютный фильм "Как меня зовут" получил специальный диплом "Кинотавра" в 2014 году, главный приз фестиваля "Балтийские дебюты" и приз фестиваля русского кино в Онфлере.
В основную конкурсную программу вошли 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Яе Гэ.
Крупнейший российский кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня, впервые он прошел в 1991 году. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Звездная дорожка юбилейного "Кинотавра"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Светлана Ходченкова перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр".

Актриса Светлана Ходченкова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
1 из 16

Актриса Светлана Ходченкова перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак.

Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
2 из 16

Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Екатерина Шпица.

Актриса Екатерина Шпица на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
3 из 16

Актриса Екатерина Шпица.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Агния Дитковските.

Актриса Агния Дитковските на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
4 из 16

Актриса Агния Дитковските.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Наталья Бардо.

Актриса Наталья Бардо на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
5 из 16

Актриса Наталья Бардо.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.

Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
6 из 16

Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт.

Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт (справа) на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
7 из 16

Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Горбачева.

Актриса Ирина Горбачева на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
8 из 16

Актриса Ирина Горбачева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер и певица Ян Гэ.

Режиссер и певица Ян Гэ на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
9 из 16

Режиссер и певица Ян Гэ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Кинорежиссер Григорий Константинопольский и его супруга, продюсер Владислава Фетисова.

Кинорежиссёр, сценарист Григорий Константинопольский и его супруга продюсер Владислава Фетисова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
10 из 16

Кинорежиссер Григорий Константинопольский и его супруга, продюсер Владислава Фетисова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и президент "Кинотавра" Александр Роднянский.

Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства Кинотавр Валерия Роднянская и президент Кинотавра, продюсер Александр Роднянский (справа) на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
11 из 16

Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и президент "Кинотавра" Александр Роднянский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ингеборга Дапкунайте.

Актриса Ингеборга Дапкунайте на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
12 из 16

Актриса Ингеборга Дапкунайте.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Виктория Толстоганова.

Актриса Виктория Толстоганова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
13 из 16

Актриса Виктория Толстоганова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский и члены жюри Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили.

Жюри основного конкурса - председатель жюри, актер, режиссер Константин Хабенский, актриса Анна Чиповская и режиссер, продюсер Резо Гигинеишвили (слева) на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
14 из 16

Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский и члены жюри Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова.

Председатель жюри конкурса Кинотавр. Короткий метр, актриса, продюсер Анна Михалкова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
15 из 16

Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке "Кинотавра".

Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
16 из 16

Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке "Кинотавра".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 16

Актриса Светлана Ходченкова перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 16

Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 16

Актриса Екатерина Шпица.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 16

Актриса Агния Дитковските.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 16

Актриса Наталья Бардо.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 16

Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 16

Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 16

Актриса Ирина Горбачева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 16

Режиссер и певица Ян Гэ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 из 16

Кинорежиссер Григорий Константинопольский и его супруга, продюсер Владислава Фетисова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
11 из 16

Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и президент "Кинотавра" Александр Роднянский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 16

Актриса Ингеборга Дапкунайте.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
13 из 16

Актриса Виктория Толстоганова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
14 из 16

Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский и члены жюри Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
15 из 16

Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
16 из 16

Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке "Кинотавра".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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КультураКинотаврРоссия
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