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РИА Новости

Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei

02:15
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei. Архивное фото
Логотип компании Huawei. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип компании Huawei. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании рекомендуют британским телекоммуникационным компаниям соблюдать осторожность при использовании оборудования китайской Huawei с учетом предупреждений от США, сообщил в четверг журналистам министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Великобритании Джереми Райт.
По его словам, поскольку США приняли решение в отношении Huawei относительно недавно, Великобритания должна "сделать шаг назад и тщательно подумать о них, прежде чем принимать окончательное решение".
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"Для телекоммуникационных компаний это означает, они должны принимать свои решения со всей должной осторожностью", - отметил министр.
В случае если будет принято решение о запрете, то компаниям придется отказаться от продукции Huawei.
В настоящее время Великобритания не спешит принимать запрет на устройства Huawei по рекомендации США. Как ранее заявлял замглавы МВД Бен Уоллес, правительство все еще обсуждает ситуацию с Huawei и не приняло окончательного решения.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
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