Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании рекомендуют британским телекоммуникационным компаниям соблюдать осторожность при использовании оборудования китайской Huawei с учетом предупреждений от США, сообщил в четверг журналистам министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Великобритании Джереми Райт.

По его словам, поскольку США приняли решение в отношении Huawei относительно недавно, Великобритания должна "сделать шаг назад и тщательно подумать о них, прежде чем принимать окончательное решение".

"Для телекоммуникационных компаний это означает, они должны принимать свои решения со всей должной осторожностью", - отметил министр.

В случае если будет принято решение о запрете, то компаниям придется отказаться от продукции Huawei.

В настоящее время Великобритания не спешит принимать запрет на устройства Huawei по рекомендации США. Как ранее заявлял замглавы МВД Бен Уоллес, правительство все еще обсуждает ситуацию с Huawei и не приняло окончательного решения.