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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы

02:08
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Архивное фото
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Архивное фото
МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро послал в подарок британскому рок-музыканту, одному из основателей группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу гитару в знак благодарности за поддержку страны.
"Он - мировая рок-знаменитость, с ним мы росли, слушая Pink Floyd. И его позиция – в понимании, солидарности и поддержке народа Венесуэлы на фоне империалистической североамериканской блокады, в поддержке мира и стабильности Венесуэлы. В знак благодарности я послал ему куатро (разновидность гитары)", - заявил Мадуро в прямом эфире гостелевидения.
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Ранее Уотерс высказывался в поддержку правительства Венесуэлы и против политики США в отношении официального Каракаса. Так, в феврале он выступил против благотворительного концерта, который организовал миллиардер Ричард Брэнсон в колумбийском городе Кукута для помощи гражданам Венесуэлы. По словам музыканта, этот концерт не имел никакого отношения к гуманитарной помощи, не был связан с нуждами народа Венесуэлы и демократией.
В ходе своего выступления Мадуро показал видео, на котором он запечатлен играющим на этой гитаре, а затем расписавшимся на ней.
"Спасибо вам за солидарность, спасибо за донесение правды миру. Спасибо большое", - последние слова Мадуро сказал по-английски. Он также выразил надежду, что Уотерс использует куатро при своих дальнейших записях.
На следующем видео, показанном президентом страны, запечатлен сам Уотерс, уже получивший гитару в Лондоне. В своем ответном обращении Уотерс поблагодарил Мадуро и пообещал сделать все возможное для противостояния агрессии против Венесуэлы.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеУотерс РоджерPink FloydНиколас МадуроВенесуэла
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