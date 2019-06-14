Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы

МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро послал в подарок британскому рок-музыканту, одному из основателей группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу гитару в знак благодарности за поддержку страны.

"Он - мировая рок-знаменитость, с ним мы росли, слушая Pink Floyd. И его позиция – в понимании, солидарности и поддержке народа Венесуэлы на фоне империалистической североамериканской блокады, в поддержке мира и стабильности Венесуэлы. В знак благодарности я послал ему куатро (разновидность гитары)", - заявил Мадуро в прямом эфире гостелевидения.

Ранее Уотерс высказывался в поддержку правительства Венесуэлы и против политики США в отношении официального Каракаса. Так, в феврале он выступил против благотворительного концерта, который организовал миллиардер Ричард Брэнсон в колумбийском городе Кукута для помощи гражданам Венесуэлы. По словам музыканта, этот концерт не имел никакого отношения к гуманитарной помощи, не был связан с нуждами народа Венесуэлы и демократией.

В ходе своего выступления Мадуро показал видео, на котором он запечатлен играющим на этой гитаре, а затем расписавшимся на ней.

"Спасибо вам за солидарность, спасибо за донесение правды миру. Спасибо большое", - последние слова Мадуро сказал по-английски. Он также выразил надежду, что Уотерс использует куатро при своих дальнейших записях.