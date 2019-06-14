Глава МИД ОАЭ рассказал, как предотвратить эскалацию в Персидском заливе

ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш считает необходимой коллективную ответственность для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе Персидского залива.

"Сегодняшняя атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе и нападение на аэропорт Абха в Саудовской Аравии являются тревожным развитием событий и опасной эскалацией, требуют действий со стороны международного сообщества для поддержания региональной безопасности и стабильности. Необходимы мудрость и коллективная ответственность, чтобы предотвратить дальнейший рост напряженности", - написал Гаргаш в социальной сети Twitter

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет.