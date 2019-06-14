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РИА Новости

Глава МИД ОАЭ рассказал, как предотвратить эскалацию в Персидском заливе

01:54
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш считает необходимой коллективную ответственность для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе Персидского залива.
"Сегодняшняя атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе и нападение на аэропорт Абха в Саудовской Аравии являются тревожным развитием событий и опасной эскалацией, требуют действий со стороны международного сообщества для поддержания региональной безопасности и стабильности. Необходимы мудрость и коллективная ответственность, чтобы предотвратить дальнейший рост напряженности", - написал Гаргаш в социальной сети Twitter.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет.
Члены экипажа судна Front Altair были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. Об 11 россиянах сообщило и посольство РФ в Тегеране - по его данным, среди спасенных иранцами с танкеров в Оманском заливе россиян 10 мужчин и одна женщина.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
01:18
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111013
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеМухаммад Анвар ГаргашОАЭВ мире
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