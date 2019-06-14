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РИА Новости

ВВС Израиля атаковали базу палестинских боевиков в секторе Газа

01:50
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© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанкСамолет ВВС Израиля. Архивное фото
Самолет ВВС Израиля. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
Перейти в фотобанк
Самолет ВВС Израиля. Архивное фото
ГАЗА, 14 июн - РИА Новости. Израильская авиация атаковала базу боевиков в секторе Газа после ракетного обстрела с палестинской стороны, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет по меньшей мере дважды нанес удары по объекту "Тунис", который используют военизированные формирования правящего в анклаве движения ХАМАС.
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Информации о потерях и комментариев израильской стороны пока не поступало.
Накануне вечером палестинская ракета попала в здание синагоги и религиозной школы в южном израильском городе Сдероте. Обстрел обошелся без пострадавших. Днем ранее израильтяне перехватили еще одну ракету и в ответ атаковали "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков.
Возобновлению ударов предшествовало введение полной морской блокады сектора Газа с фактическим запретом на рыболовный промысел. Это решение в Израиле назвали ответом на запуск через границу нескольких воздушных шаров с привязанными к ним взрывными устройствами.
Росту напряженности, по данным СМИ, также способствовал отказ Израиля пропустить в анклав очередной транш финансовой помощи, поступившей из Катара.
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