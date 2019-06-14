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РИА Новости

Война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США, заявили в CENTCOM

01:48
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкИранские военнослужащие. Архивное фото
Иранские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Иранские военнослужащие. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США и мирового сообщества, но США и их союзники готовы защищать свободу судоходства и торговли в регионе, заявили в Центральном командовании США (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит Ближний Восток.
"США и наши партнеры в регионе предпримут все необходимые меры для защиты себя и своих интересов. Сегодняшние нападения являются явной угрозой международной свободе судоходства и свободе торговли. США и международное сообщество готово защищать наши интересы, в том числе свободу судоходства", - говорится в сообщении пресс-службы CENTCOM.
Там отметили, что США и их региональные партнеры взаимодействуют в области реагирования на произошедшие атаки.
"Мы не заинтересованы в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать наши интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах и не в интересах международного сообщества", - подчеркивают в командовании.
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Такими заявлениями в CENTCOM сопроводили сообщение о том, что США направляют в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры, в которой они обвиняют Иран.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
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Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
051014
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеЦентральное командование ВС СШАИранСШАВ мире
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