Война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США, заявили в CENTCOM

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США и мирового сообщества, но США и их союзники готовы защищать свободу судоходства и торговли в регионе, заявили в Центральном командовании США (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит Ближний Восток.

"США и наши партнеры в регионе предпримут все необходимые меры для защиты себя и своих интересов. Сегодняшние нападения являются явной угрозой международной свободе судоходства и свободе торговли. США и международное сообщество готово защищать наши интересы, в том числе свободу судоходства", - говорится в сообщении пресс-службы CENTCOM.

Там отметили, что США и их региональные партнеры взаимодействуют в области реагирования на произошедшие атаки.

"Мы не заинтересованы в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать наши интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах и не в интересах международного сообщества", - подчеркивают в командовании.

Такими заявлениями в CENTCOM сопроводили сообщение о том, что США направляют в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры, в которой они обвиняют Иран.