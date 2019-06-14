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РИА Новости

Моряки с танкера Kokuka Courageous находятся на борту эсминца ВМС США

01:44
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ДОХА, 14 июн - РИА Новости. Моряки с пострадавшего в четверг арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous были спасены и находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge, говорится в пресс-релизе на сайте действующего в Оманском заливе Пятого флота ВМС США.
Зарегистрированный в Панаме танкер перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур.
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Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
"ВМС США в регионе получили два отдельных сигнала бедствия в 6.12 по местному времени и второй - в 7.00 от судов Front Altair и Kokuka Courageous, которые находились в международных водах Оманского залива. Эсминец ВМС США USS Bainbridge находился в непосредственной близости и оказал немедленную помощь судну Kokuka Courageous. Двадцать один моряк с Kokuka Courageous покинули корабль, были спасены и в настоящее время находятся на борту Bainbridge", - отмечается в сообщении.
Как указали в пресс-службе флота, патрульный противолодочный самолет P-8 также оказывает поддержку.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
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Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеСШАВ мире
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