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РИА Новости

Катар потребовал расследовать атаки на танкеры в Оманском заливе

01:25
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© REUTERS / Frontline/NTB ScanpixПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / Frontline/NTB Scanpix
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ДОХА, 14 июн - РИА Новости. МИД Катара потребовал срочно провести расследование инцидента с танкерами в Оманском заливе, осудив совершенное в четверг нападение на суда независимо от того, кто это сделал.
"Катар требует провести срочное международное расследование, чтобы выяснить правду и привлечь всех виновных к ответственности перед законом", - говорится в сообщении МИД Катара на его сайте.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Вчера, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
МИД Катара предостерег, что "это нападение является непосредственной угрозой безопасности региона", предупредив об опасности инцидента для мирового судоходства. Он потребовал от всех сторон "держать себя в руках и прекратить нагнетать обстановку".
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. Об 11 россиянах сообщило и посольство РФ в Тегеране - по его данным, среди спасенных иранцами с танкеров в Оманском заливе россиян 10 мужчин и одна женщина.
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеМИД КатараКатарВ мире
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