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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В МИД надеются, что Кирилл Вышинский скоро выйдет на свободу

01:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
ПРАГА, 14 июн – РИА Новости. Российские дипломаты задействуют все средства для освобождения руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по подозрению в госизмене, заявил РИА Новости в четверг вечером находящийся в Праге статс-секретарь, замглавы российского МИД Григорий Карасин.
"Все механизмы, которые у нас есть, задействованы для освобождения Кирилла Вышинского. Идет работа и по судебной линии, активно проявляет себя общественное мнение, включены профессиональные контакты и, естественно, дипломатические каналы", - сказал дипломат.
"Мы надеемся на то, что журналист уже скоро выйдет на свободу. Будем прилагать для этого максимальные усилия", - добавил он.
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой ранее заявила о готовности обсуждать взаимное освобождение всех арестованных и осужденных на Украине россиян и украинцев в России.
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Ревенко и телеведущая Ольга Скабеева во время акции в поддержку Кирилла Вышинского у здания посольства Украины в Москве
15 мая, 11:18
Дело Вышинского — позорная страница в истории Украины, считают в Госдуме
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийМИД РФГригорий КарасинРоссияУкраинаВ мире
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