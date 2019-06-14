В МИД надеются, что Кирилл Вышинский скоро выйдет на свободу

ПРАГА, 14 июн – РИА Новости. Российские дипломаты задействуют все средства для освобождения руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по подозрению в госизмене, заявил РИА Новости в четверг вечером находящийся в Праге статс-секретарь, замглавы российского МИД Григорий Карасин.

"Все механизмы, которые у нас есть, задействованы для освобождения Кирилла Вышинского. Идет работа и по судебной линии, активно проявляет себя общественное мнение, включены профессиональные контакты и, естественно, дипломатические каналы", - сказал дипломат.

"Мы надеемся на то, что журналист уже скоро выйдет на свободу. Будем прилагать для этого максимальные усилия", - добавил он.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.