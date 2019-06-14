В МИД сообщили об увеличении числа российских туристов в Грузии

ПРАГА, 14 июн – РИА Новости. Количество российских туристов в Грузии в 2019 году наверняка превысит показатель 2018 года – 1,5 миллиона человек, между странами расширяется обмен творческими коллективами, увеличиваются денежные переводы из РФ в Грузию, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Судя по показателям за первые пять месяцев этого года, будет превышен годовой показатель 2018 года по числу российских туристов, посетивших Грузию. А в прошлом году их было полтора миллиона", - сказал Карасин, который провел в Праге очередной раунд переговоров со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе.

По словам замглавы МИД РФ, заметно усилились контакты между творческими коллективами обеих стран.

"Например, сейчас в Москве гастролирует Тбилисский драматический театр, он участвует в Чеховском фестивале. В свою очередь, российские творческие коллективы стали регулярно посещать различные города Грузии со спектаклями и концертами", - отметил Карасин.

Дипломат также добавил, что Россия лидирует среди стран, откуда в Грузию приходит наибольшее количество денежных переводов.