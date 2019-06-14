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РИА Новости

Экс-глава волгоградского СК пожаловался на отсутствие книг в "Лефортово"

00:55
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© Фото : СУ СК по Волгоградской областиБывший руководитель волгоградского управления СК Михаил Музраев. Архивное фото
Бывший руководитель волгоградского управления СК Михаил Музраев. Архивное фото
© Фото : СУ СК по Волгоградской области
Бывший руководитель волгоградского управления СК Михаил Музраев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Бывший руководитель волгоградского управления СК Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, жалуется на здоровье и отсутствие книг в московском изоляторе "Лефортово", сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
"Музраев находится в "Лефортово, его привезли туда 11-го числа, он находится на карантине", - сказал собеседник.
По его словам, бывший следователь содержится в камере без ремонта в старом корпусе. "Ежедневно ему представляется час времени на прогулку", - сообщил Мельников.
"Он пожаловался на состояние здоровья. Несколько лет назад Музраев перенес инсульт, и из-за этого у него немеет рука. Члены ОНК дали рекомендации, чтобы ему оказывалась необходимая медпомощь, регулярно проводились обследования, было обеспечено получение медпомощи", - сказал Мельников.
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Музраев также сообщил общественным наблюдателям, что ему не выдали книг. "Отвечая на вопрос, чем он занимается, Музраев ответил: "Мерю камеру шагами", - добавил Мельников.
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что Музраев был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. По информации ФСБ, вместе с Музраевым был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.
По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Бочаров с семьей. Как ранее Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.
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Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби, полагает СК. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.
Согласно информации ФСБ, еще трое из пяти причастных к преступлению были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Штатов.
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СИЗО ЛефортовоОбщественная наблюдательная комиссияИван МельниковМоскваВолгоградская областьПроисшествия
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