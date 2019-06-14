Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019

Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019

ООН, 14 июн - РИА Новости. Совбез ООН не принял каких бы то ни было решений после обсуждения на закрытом заседании атаки на танкеры в Оманском заливе, сообщил журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.

"Все (члены Совбеза) хотят беспристрастного и объективного расследования, но никаких предложений, никаких решений совета о назначении какого-либо органа для проведения этого расследования не было", - сказал председатель совета.

"Сегодня мы только предварительно обсуждали то, что произошло, по просьбе США", - добавил он.

"Заинтересованные страны проведут свои расследования, как, например, мы несколько дней назад заслушали брифинг Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Норвегии об инцидентах, имевших место 12 мая (подрыв танкеров в Персидском заливе)", - отметил постпред.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этого нет.