Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
"С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики: ВВП страны в 2014 году составлял 57 миллиардов долларов, а в 2015-м упал до 49 миллиардов долларов. Нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций", — сказал экс-президент.
Издание уточняет, что хорватский экспорт в Россию ранее составлял более 400 миллионов долларов, а теперь находится на отметке около 200 миллионов.
Месич добавил, что ограничительные меры против Москвы незаконные, поскольку вводились Западом без согласия ООН.
Степан Месич был президентом Хорватии в 2000-2010 годы.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
17 мая, 08:00Стало известно, как Россию лишают будущего