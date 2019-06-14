Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T00:42Z
https://ria.ru/20190614/1555555360.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/19921/06/199210628_0:20:2784:1586_1036x0_80_0_0_70b32a04373d88f95a77d434a5b17ecc.jpg
РИА Новости

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

00:42
25562
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
Президент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
"С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики: ВВП страны в 2014 году составлял 57 миллиардов долларов, а в 2015-м упал до 49 миллиардов долларов. Нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций", — сказал экс-президент.
Президент США Дональд Трамп выступает в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне
18 мая, 08:00
Трамп остановил "драконовские" санкции против России ради встречи с Путиным
Издание уточняет, что хорватский экспорт в Россию ранее составлял более 400 миллионов долларов, а теперь находится на отметке около 200 миллионов.
Месич добавил, что ограничительные меры против Москвы незаконные, поскольку вводились Западом без согласия ООН.
Степан Месич был президентом Хорватии в 2000-2010 годы.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
17 мая, 08:00
Стало известно, как Россию лишают будущего
365723655
Обсудить 6
ХорватияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Как только экс-президент или экс-премьер,экс-советник,так сразу пелена спадает и начинают говорить правду-матку!!!Что санкции это плохо,что всё это не мы!!!Видать экс-хорват забыл,когда был у руля,как сам гробил свою экономику,а теперь он жалуется!!!
14 июня, 07:23
СКСергей Кутузов
1700000
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа
РИА
Новости
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Пьяный военный ВСУ расстрелял своих сослуживцев в Донбассе, заявили в ЛНР
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении
Лента
новостей
Северо-Крымский канал
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине, заявил экс-депутат Рады
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Логотип компании Huawei
В Huawei рассказали о запуске операционной системы Hongmeng
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Последний транзит. Комиссия "Россия — Украина — ЕС" решит будущее трубы
Батальон солдат США загружается в военный самолет
США: надо готовиться к войне с Китаем и Россией одновременно
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Построен первый железнодорожный путь Крымского моста
Бездомный на улице Киева, Украина
В Киеве объяснили причину бедности украинцев
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце
У Варшавы большие планы. Главное, чтобы им не помешал Вашингтон
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
11:56В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
11:55Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"
11:55Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС
11:55Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС
11:54В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога
11:52Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
11:52Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
Лента новостейМолния