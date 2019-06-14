Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия"

"С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики: ВВП страны в 2014 году составлял 57 миллиардов долларов, а в 2015-м упал до 49 миллиардов долларов. Нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций", — сказал экс-президент.

Издание уточняет, что хорватский экспорт в Россию ранее составлял более 400 миллионов долларов, а теперь находится на отметке около 200 миллионов.

Месич добавил, что ограничительные меры против Москвы незаконные, поскольку вводились Западом без согласия ООН.

Степан Месич был президентом Хорватии в 2000-2010 годы.