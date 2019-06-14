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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Турция осудила решение о переносе посольства Молдавии в Иерусалим

00:40
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкВид на Иерусалим. Архивное фото
Вид на Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Вид на Иерусалим. Архивное фото
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Анкара глубоко обеспокоена решением Кишинёва о переносе посольства Молдавии в Израиле в Иерусалим, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Правительство премьера Молдавии Павла Филипа, которое парламент признал незаконным, на заседании во вторник приняло решение о переносе посольства республики в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Отмечается, что решение было принято ввиду "политической нестабильности и неопределенности в стране".
"Мы с глубокой обеспокоенностью встретили новости о том, что Молдавия переносит свое посольство в Израиле в Иерусалим. Мы не признаем нарушение по соображениям внутренней политики международного права и статуса Иерусалима, который играет ключевую роль с точки зрения достижения справедливого и стабильного решения палестинского вопроса", - говорится в заявлении.
МИД Турции призвал всех членов международного сообщества соблюдать принятые решения ООН по статусу Иерусалима, уважать его и избегать безответственных шагов, которые поставят под угрозу стабильность ближневосточного региона.
Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фото
16 мая 2018, 11:20
Зачем Америка подставила Израиль
Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Кроме США, столицей Израиля Иерусалим признали Австралия, Гватемала, Чехия, Бразилия и Гондурас.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Парламент Молдавии принял декларацию, в которой объявил правительство Филипа незаконным.
Участники митинга сторонников Демократической партии у здания правительства Молдавии в Кишиневе
10 июня, 18:22
Букет из двух цветов. Молдавию хотят пустить вразносЕсли в букете Молдавии два цветка, то для третьего лишнего ничего хорошего это не сулит. Тем более, когда это – кактус. Трихоцереус. Неприкасаемый и ядовитый.
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Политический кризис в МолдавииПавел ФилипМолдавияТурцияИзраильВ мире
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