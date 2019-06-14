Турция осудила решение о переносе посольства Молдавии в Иерусалим

АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Анкара глубоко обеспокоена решением Кишинёва о переносе посольства Молдавии в Израиле в Иерусалим, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.

Правительство премьера Молдавии Павла Филипа, которое парламент признал незаконным, на заседании во вторник приняло решение о переносе посольства республики в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Отмечается, что решение было принято ввиду "политической нестабильности и неопределенности в стране".

"Мы с глубокой обеспокоенностью встретили новости о том, что Молдавия переносит свое посольство в Израиле в Иерусалим. Мы не признаем нарушение по соображениям внутренней политики международного права и статуса Иерусалима, который играет ключевую роль с точки зрения достижения справедливого и стабильного решения палестинского вопроса", - говорится в заявлении.

МИД Турции призвал всех членов международного сообщества соблюдать принятые решения ООН по статусу Иерусалима, уважать его и избегать безответственных шагов, которые поставят под угрозу стабильность ближневосточного региона.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Кроме США, столицей Израиля Иерусалим признали Австралия, Гватемала, Чехия, Бразилия и Гондурас.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.