Военный совет Судана заявил о нескольких попытках госпереворота

КАИР, 14 июн - РИА Новости. Правящий в Судане переходный военный совет подтвердил несколько попыток госпереворота после отстранения экс-президента страны Омара аль-Башира от власти.
Телеканал "Аль-Арабия" в среду со ссылкой на свои источники сообщил, что переходный военный совет пресек попытку нового военного переворота, задержаны 68 офицеров-заговорщиков.
"Были пресечены две попытки переворота, две группы военных были арестованы", - сообщил в четверг на пресс-конференции в Хартуме официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши.
Выступление транслировало суданское государственное телевидение.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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