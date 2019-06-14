Гвендолин Кристи из "Игры престолов" получила главную роль в театре

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американская модель и актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в "Игре престолов", сыграла в спектакле по комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь" в лондонском Bridge Theatre.
Вначале Гвендолин Кристи появляется в роли Ипполиты, королевы амазонок, которую заперли в стеклянном футляре.
Но затем декорации меняются, Ипполиту освобождают, и перед зрителями открывается царство фей. Гвендолин Кристи уже не Ипполита, а королева этого царства – Титания. Режиссером постановки Николас Хитнер любит осовременивать Шекспира. В прошлом году его спектакль по трагедии "Юлий Цезарь" стал хитом.
Однако в этот раз критики сошлись во мнении, что "Сон в летнюю ночь", несмотря на звездный состав, воздушных акробатов, песни Бейонсе и движущиеся платформы, больше похож на "бредовую вечеринку", говорится в обзоре The Guardian.
В постановке принимают участие Оливер Крис, Шарлотта Эткинсон, Фелисити Монтегю и другие.
Премьера состоялась в Лондоне 12 июня. Показы продлятся до 31 августа. А 17 октября трансляцию спектакля можно будет увидеть в кинотеатрах по всему миру.
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