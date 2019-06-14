Гвендолин Кристи из "Игры престолов" получила главную роль в театре

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американская модель и актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в "Игре престолов", сыграла в спектакле по комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь" в лондонском Bridge Theatre.

Но затем декорации меняются, Ипполиту освобождают, и перед зрителями открывается царство фей. Гвендолин Кристи уже не Ипполита, а королева этого царства – Титания. Режиссером постановки Николас Хитнер любит осовременивать Шекспира. В прошлом году его спектакль по трагедии "Юлий Цезарь" стал хитом.