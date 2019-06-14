В России создают детей с измененной ДНК. Чем это грозит стране

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. На этой неделе российский молекулярный биолог Денис Ребриков в интервью Nature На этой неделе российский молекулярный биолог Денис Ребриков в интервью Nature заявил , что до конца года собирается пересадить в матку женщины эмбрионы с отредактированной ДНК. Опыты продемонстрировали эффективность, и сейчас он намерен получить одобрение Минздрава, чтобы продолжить работу. Ребриков надеется повторить эксперимент китайского генетика Хэ Цзянкуя, сообщившего полгода назад о рождении двух девочек с отредактированным геномом. Корреспондент РИА Новости поговорила с ученым и его оппонентами и попыталась понять, как отреагирует мировое научное сообщество, если в России родятся генно-модифицированные дети.

По стопам опального китайца

Российский ученый хочет отредактировать тот же участок генома, что и Хэ Цзянкуй, — CCR5, кодирующий белок-рецептор, который позволяет вирусу иммунодефицита человека проникать внутрь клетки. Если китайский исследователь вырезал из ДНК эмбрионов ген CCR5, то его российские коллеги создают естественную 32-нуклеотидную делецию, не прекращая синтез белка, а позволяя клетке синтезировать чуть измененную версию рецептора. Таким образом, эмбрион защищен от болезни даже у ВИЧ-положительной матери, чей организм не отвечает на антиретровирусную терапию.

По словам Ребрикова, разработанная его командой методика с высокой вероятностью гарантирует, что редактирование определенного участка ДНК не затрагивает активность соседних генов, а значит, никаких непредсказуемых изменений в геноме не будет.

"Мы разработали методику, позволяющую корректно оценить наличие или отсутствие нецелевой активности геноредактирующей системы. У нас есть полностью отсеквенированные геномы людей, чьи гаметы (половые клетки. — Прим. ред.) мы используем для создания эмбриона. Это изначальная ДНК, в которую мы вносим изменения. После редактирования генома зародыша мы его тоже расшифровываем. Так у нас появляется возможность сравнить исходный геном и то, что получилось. На трех эмбрионах — двух редактированных и одном контрольном — мы показали, что нецелевая активность применяемой нами системы не детектируется. Мы планируем повторить эксперимент еще как минимум два раза, чтобы подтвердить наши данные. Именно поэтому мы пока не опубликовали статью с полученными результатами", — уточнил ученый в разговоре с РИА Новости.

Исследователь обещает, что окончательные данные могут появиться в ближайшие месяцы на сайте bioRxiv — интернет-хранилище последних результатов в области биологических наук — или же в специализированном научном журнале.

© Фото : из личного архива Дениса Ребрикова Российский молекулярный биолог Денис Ребриков в интервью Nature заявил, что до конца года перенесет в матку женщины эмбрионы с отредактированной ДНК © Фото : из личного архива Дениса Ребрикова Российский молекулярный биолог Денис Ребриков в интервью Nature заявил, что до конца года перенесет в матку женщины эмбрионы с отредактированной ДНК

Противоречия нет

"Мы уже три с половиной года работаем над этим проектом. В нашей команде 15 человек — это и практикующие врачи, и эмбриологи, специализирующиеся на ЭКО, и молекулярные биологи, и биоинформатики. Собрался действительно уникальный коллектив из двух крупных научных центров — РНИМУ имени Н. И. Пирогова и Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова, — обладающий всеми компетенциями, необходимыми для проведения такой работы", — рассказал Денис Ребриков.

За это время у команды появилась всего одна публикация , в которой описывались результаты редактирования ДНК аномальных эмбрионов, то есть нежизнеспособных и потому не предназначенных для переноса в матку женщины. Речь идет о "Вестнике Российского государственного медицинского университета". Его главным редактором числится сам Денис Ребриков.

Татьяна Колдырева, один из эмбриологов, занятых в эксперименте, сообщает в интервью : разработанная методика только проверяется и "вопросов у ученых пока больше, чем ответов".

Сам Ребриков в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что эта позиция никак не противоречит его заявлению в Nature.

"Коллега права в том, что сегодня однозначно утверждать, будто все у нас идеально, нельзя. Мы этого и не делаем. Мы даже статью пока не опубликовали. Сначала нам надо повторить эксперимент".

Между тем в Nature утверждается, что ученые намерены перенести отредактированный зародыш в матку матери, вероятно, уже в конце этого года, если получат соответствующее разрешение от правительственных структур.

"Им нужен хайп, они сгустили немного. Для переноса необходимо выполнить минимум два требования: доказать безопасность системы и найти адекватный клинический случай. Мы практически доказали безопасность (в ближайшее время окончательно подтвердим это повторами эксперимента), а вот адекватный клинический случай можно искать довольно долго", — добавил исследователь.

Правда, он отказался отвечать на вопрос, каковы шансы, что эмбрионы приживутся у ВИЧ-инфицированной женщины на терапии, организм которой хуже отвечает на все этапы программы ЭКО.

Слишком опасно

Некоторые российские исследователи восприняли заявление Ребрикова скептически. По мнению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Министерства здравоохранения России, председателя этического комитета Минздрава, директора ФГБНУ "Медико-генетический научный центр" Сергея Куцева, ни в России, ни в мире нет ни одной лаборатории, которая доказала бы безопасность редактирования генома половых клеток или эмбрионов.

"Технология CRISPR-Cas9, которой предполагает пользоваться команда Ребрикова, помимо ожидаемого изменения нуклеотидной последовательности ДНК, может вызывать непредсказуемые повреждения. Решение этой проблемы пока не представила ни одна научная группа в мире. И это один из главных ограничителей применения технологии геномного редактирования. Всегда остается риск задеть соседние, здоровые гены. При этом случайно задетый ген может стать причиной развития наследственного или онкологического заболевания", — полагает Куцев.

Денис Ребриков соглашается, что в этом знаменитый российский генетик прав: полностью исключить риски невозможно.

"Мы анализируем биоптат эмбриона, его маленькую часть — пять клеток из 250. Гарантий, что в оставшихся клетках нет никаких нарушений, никто не дает. Но точно такую же историю, к сожалению, мы имеем и в неотредактированных эмбрионах в процессе обычного ЭКО. Мы тоже анализируем маленькую часть и понимаем, что внутри клеточной массы могут остаться клетки, которые будут нести какие-то нарушения. Кстати, в ЭКО существует алгоритм принятия решения о том, целесообразно ли такой эмбрион переносить или нет. Конечно, для внесения направленных изменений в геном их нужно дорабатывать. Но их вполне можно использовать как основу для создания шаблонных решений в таких экспериментах", — считает молекулярный биолог.

Другая претензия Сергея Куцева к работе команды Ребрикова в том, что никакой необходимости для подобных вмешательств нет. Современные медицинские технологии и так позволяют ВИЧ-инфицированным родителям в 99 процентах случаев рожать абсолютно здоровых детей.

"Надеюсь, что реакция научного сообщества отрезвит экспериментаторов, а Министерство здравоохранения возьмет под строгий контроль генно-инженерные исследования в России", — отметил председатель этического комитета ведомства.

По словам председателя Российского общества медицинских генетиков, заместителя директора ФГБНУ "МГНЦ" Веры Ижевской, "казус Ребрикова" отчетливо показал, что в России нет нормативно-правовой базы, которая бы защищала людей от бесконтрольного использования генетических технологий. И сейчас надо сконцентрироваться над разработкой документов, которые бы регламентировали подобные исследования.