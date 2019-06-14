Эксперты рассказали, где этим летом можно увидеть полное солнечное затмение

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Летом, 2 июля, в южной части Тихого океана, Чили и Аргентине можно будет наблюдать полное солнечное затмение, . Летом, 2 июля, в южной части Тихого океана, Чили и Аргентине можно будет наблюдать полное солнечное затмение, сообщает Travel and Leisure.

Это первое полное солнечное затмение с августа 2017 года, поэтому охотники за таким природным явлением в этом году направятся в южное полушарие. Существует точка, где продолжительность астрономического явления максимальна - четыре минуты 33 секунды. Она находится в Тихом океане, примерно в 3 000 километрах от побережья Чили.

Общая продолжительность солнечного затмения в 2019 году зависит от того, где его наблюдать. В Чили и Аргентине оно продлится около двух с половиной минут.

"Есть три места, которые следует учитывать при планировании поездки к затмению", - говорят эксперты. Первое - это круизное судно в южной части Тихого океана, которое останавливается возле Таити, островов Кука или островов Питкэрн. Также можно отправиться в чилийский городок Ла-Серена или долину Эльки в районе Викуньи. Там находятся одни из самых больших телескопов в мире.