Победа Надаля на Роллан Гаррос, демарш Ласицкене и Россия на отборе Евро

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Бей. Беги! Победа Надаля на Роллан Гаррос, демарш Ласицкене и Россия на отборе Евро

Почему Надаль всё ещё непобедим на грунте, а за время его карьеры российский теннис скатился в глубокую яму? Почему наши футболисты забили киприотам всего один мяч? Почему три с половиной года не удается восстановить наших легкоатлетов в правах и зачем нужны чиновники, не способные вернуть российской легкой атлетике нормальный статус?