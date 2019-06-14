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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Победа Надаля на Роллан Гаррос, демарш Ласицкене и Россия на отборе Евро

Вчера, 12:00
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Бей. Беги!
Победа Надаля на Роллан Гаррос, демарш Ласицкене и Россия на отборе Евро
Вчера, 12:00
Почему Надаль всё ещё непобедим на грунте, а за время его карьеры российский теннис скатился в глубокую яму? Почему наши футболисты забили киприотам всего один мяч? Почему три с половиной года не удается восстановить наших легкоатлетов в правах и зачем нужны чиновники, не способные вернуть российской легкой атлетике нормальный статус?
03:00 Рафаэль Надаль
16:30 Россия на отборе Евро - 2020
30:50 Демарш Ласицкене
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