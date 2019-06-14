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РИА Новости

Ход “Жнецом”: чем угрожает России переброска ударных дронов США в Польшу

08:00
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© Flickr / The National GuardБеспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
© Flickr / The National Guard
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Андрей Станавов. Ничего личного, исключительно разведка и наблюдение в интересах ВВС США — примерно так пресс-служба Белого дома объяснила миру планы по размещению эскадрильи беспилотников MQ-9 Reaper ("Мрачный жнец") в Польше. Документ о сотрудничестве президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в среду. Никто не говорит о том, что MQ-9 способны не только наблюдать, но и наносить удары. Причем весьма точные и болезненные. Об особенностях такого оружия — в материале РИА Новости.

Без пилота, но с "мозгами"

В случае с MQ-9 под словом "дрон" подразумевается не складной карманный квадрокоптер, а полноценный боевой самолет массой 4,7 тонны с турбовинтовым двигателем в хвосте, продвинутой разведывательной аппаратурой и шестью точками подвески ударного оружия.
Сейчас в распоряжении Пентагона более сотни таких машин, причем их количество непрерывно растет. MQ-9 умеет очень многое: "срисовывать" рельеф местности и переводить его военные карты, качественно фотографировать, видеть в темноте, замерять расстояния до объектов на земле и при необходимости наводить на них любые типы имеющихся у США высокоточных боеприпасов — начиная от корректируемых авиабомб и заканчивая управляемыми ракетами.
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian FergusonБеспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
На одной заправке машина способна подняться на высоту 15000 метров и преодолеть почти шесть тысяч километров, при этом "провисеть" в воздухе более суток. Управляет аппаратом сложнейший комплекс программного обеспечения, работающий с GPS, команды от оператора поступают по каналам спутниковой связи. Максимальная скорость — почти 500 километров в час.
И хотя американцы позиционируют Reaper в основном как разведывательный и "безвредный" аппарат, сами же регулярно применяют его для точечных ударов по важным целям в тактической глубине противника.
Известно, что эти дроны применялись для последовательной ликвидации лидеров "Аль-Каиды"* — весной 2010-го в Афганистане от удара с беспилотника погиб Мустафа Абу Язид, весной 2012-го в Йемене уничтожен Фахд аль-Куса, а спустя четыре года — осенью 2016-го — Абдаллах аль-Санаани. Эти машины работали в Сирии, на Украине, были замечены над акваторией Южно-Китайского моря и на севере Африки.

"Адский огонь" с доставкой

Ассортимент ударного оружия MQ-9 относительно невелик, но вполне пригоден для решения локальных вопросов в интересах ВВС.
В частности, машина может нести ракеты AGM-114 Hellfire ("Адский огонь") класса "воздух — поверхность", 500-фунтовые бомбы GBU-12 PavewayII с лазерным наведением и бомбы свободного падения типа JDAM (Joint Direct Attack Munitions), наводимые по GPS. Последние могут поражать объекты противника в любых погодных условиях с минимальными промахами.
© Фото : U.S. Air Force Photo / Lt. Col. Leslie PrattБеспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
© Фото : U.S. Air Force Photo / Lt. Col. Leslie Pratt
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
В Ираке и Афганистане американские военные научились использовать "Мрачных жнецов" в самых что ни на есть боевых условиях и сумели доказать своему правительству, что отрабатывать цели на земле дроны могут не хуже самолетов. А главное — без риска потерь среди личного состава ВВС.
Напомним, на сегодня Reaper — это основной разведывательно-ударный дрон ВВС США. Компания General Atomics Aeronautical Systems корпорации General Dynamics разработала его на базе легендарного MQ-1 Predator ("Хищник").
В планах Пентагона — оснащение MQ-9 ракетами класса "воздух — воздух", которыми он сможет отстреливаться от самолетов и зенитных ракет, а также так называемыми бомбами малого диаметра (small diameter bomb, SDB) типа GBU-39, подходящими для дальних ударов по приоритетным целям без входа в зону ПВО. Сейчас такие бомбы применяются с самолетов F-15E, F-16, F-117, B-1, B-2, F-22 и F-35.

Неприятные соседи

По оценкам большинства опрошенных РИА Новости военных экспертов, одна эскадрилья "Мрачных жнецов" с базой в Польше существенной угрозы для безопасности России не представит, однако хорошего в таком соседстве мало. В первую очередь для и без того натянутых отношений Россия — НАТО.
“Как цель для комплексов ПВО — это штука сложная, с небольшой площадью отражающей поверхности, невысокой скоростью, — объясняет РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Обнаружить и сопровождать такой аппарат, особенно на малых высотах, довольно сложно. Но надо помнить, что все эти качества проявятся только в том случае, если он нарушит государственную границу России или начнутся реальные боевые действия. Я думаю, до этого не дойдет”.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф"
Аналогичной точки зрения придерживается и другой военный эксперт — Виктор Мураховский. Он отмечает, что полеты MQ-9 с территории Польши вряд ли смогут качественно дополнить работу разведывательной авиации НАТО у западных границ России, где регулярно "пасутся" стратегические беспилотники Global Hawk, взлетающие с авиабазы в Сицилии, разведывательные самолеты RC-135 и машины базовой патрульной авиации Orion.
По оценкам экспертов, одна эскадрилья БПЛА в американских ВВС — это не более двух десятков аппаратов. Сила невеликая, но дело тут не столько в количестве боевой техники НАТО, сколько в самом факте ее приближения к российским границам, что уже само по себе можно расценивать как недружественный акт.
Заявления о размещении американских беспилотников в Польше всерьез обеспокоили российский МИД, который назвал этот шаг "сильным ударом по одному из ключевых положений основополагающего акта Россия — НАТО".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Совет Россия-НАТОВВС СШАНАТОПольшаСШАБезопасностьВ мире
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