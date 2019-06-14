У Варшавы большие планы. Главное, чтобы им не помешал Вашингтон

По результатам официального визита польского президента Анджея Дуды в США Дональд Трамп сообщил, что подписан дополнительный контракт на закупку Польшей двух миллиардов кубометров американского сжиженного природного газа на сумму около восьми миллиардов долларов.

Новое соглашение стало органичным продолжением политики Варшавы по освобождению от российской газовой зависимости. За год польской нефтегазовой госкомпанией PGNiG подписана целая серия договоров с американскими фирмами для достижения поставленной цели.

Среди прочего в октябре 2018 года был заключен долгосрочный — двадцатилетний — контракт с Venture Global LNG на поставку двух миллионов тонн СПГ (приблизительно 2,7 миллиарда кубометров после регазификации) ежегодно. Еще одно крупное соглашение — подписанный в ноябре 24-летний договор с Cheniere Marketing International, предусматривающий получение Польшей около 0,73 миллиарда кубометров газа после регазификации в 2019-2022 годах и около 39 миллиардов кубометров — в 2023-2042 годах (приблизительно 1,95 миллиарда кубов в год).

Ключевая дата всех договоров — 2023 год, когда Варшава рассчитывает полностью заместить российские газовые поставки, поскольку в 2022-м истекает долгосрочное соглашение с "Газпромом".

Польша далеко не первая из европейских (точнее, восточноевропейских) стран поставила себе задачу отказаться от российского газа, но этот пример интересен тем, что у Варшавы, пожалуй, самые высокие шансы на успех. Дело ведь не в том, чтобы перестать покупать у "Газпрома", а в том, чтобы американские "молекулы свободы" — вернее, цена на них — не угробили национальную экономику.

Хрестоматийным в своей вопиющей невыгодности для страны стал пример Литвы с СПГ-терминалом в Клайпеде и арендой за 60 миллионов евро в год судна-газохранилища Independence у Норвегии. Однако упорство и административные меры литовских властей успешно довели долю газа, поставляемого в республику и проходящего через терминал, до 95 процентов в мае — рекорд с запуска проекта.

Правда, стоимость газа для литовских потребителей взлетела до небес, поскольку в нее заложены высокие затраты на содержание плавучей установки, но что уж тут поделаешь — за свободу приходится платить. Успех Вильнюса также оказался несколько смазан, поскольку весной стало известно, что СПГ отгружает в Клайпеду и Россия. Но ничего, литовские законодатели уже вышли с инициативой по ограничению приема российского СПГ, так что, если вопрос станет ребром, принцип "ни цента "Газпрому" может быть доведен до логического конца.

Как бы то ни было, польский случай выглядит существенно интереснее и сложнее. Если Литва представляет собой вполне типичный пример неспешно вымирающей в формате "бедненько, но чистенько" младоевропейской демократии, у которой и промышленности, в общем, не осталось (а значит, и астрономические цены на энергоносители не такое уж и страшное бедствие), то Польша куда более успешная и амбициозная — как политически, так и экономически. При всей своей последовательной русофобии Варшава демонстрирует больше гибкости, стремления к собственной выгоде и укреплению геополитического статуса.

На первый взгляд, переход от трубопроводного газа к заведомо более дорогому СПГ выглядит откровенным выстрелом себе в ногу. Заявление, сделанное главой PGNiG Мачем Вожняком более полугода назад, что американский СПГ будет для Польши почти на треть дешевле газпромовского, совершенно не убедило специалистов, которые расценили его как лукавство. Однако в сделках с американцами и впрямь проглядывают стратегические планы Варшавы, которые — если они будут осуществлены — обещают серьезные выгоды.

Суть в том, что Польша стремится стать самостоятельным игроком на рынке СПГ. Контракты со Штатами предусматривают условие Free on Board, подразумевающее, что PGNiG становится владельцем сырья при загрузке в танкер, и никаких условий, что оно должно быть доставлено именно польским потребителям, нет. То есть теоретически компания может продавать приобретенный СПГ в любую точку планеты, включая премиальные азиатские рынки.

На бумаге конструкция и впрямь выглядит весьма остроумно, нельзя не отдать должного польским властям и PGNiG. Однако есть два весьма уязвимых места.

Первое — чисто экономическое.

Даже если PGNiG удастся создать успешно функционирующую систему реэкспорта американского СПГ, это не решит проблем с ростом внутрипольских цен на газ. Что, в свою очередь, поставит на повестку дня дилемму: либо субсидировать газовых потребителей (в первую очередь промышленность), либо столкнуться с падением конкурентоспособности польской продукции. А в отличие от той же деиндустриализованной Литвы, полякам есть что терять. И немало.

Второе уязвимое место — политическое.

Легко строить планы по покорению мирового рынка СПГ, однако реальность куда более прозаична и сурова. Для стран, находящихся в полувассальном положении, это тем более актуально.

Нынешняя американская администрация чрезвычайно скрупулезно относится даже к относительно незначительным источникам заработка и поддержки национальной экономики. Полгода назад американцы продавили южных корейцев на увеличение расходов на содержание своих военных, и в общих масштабах там речь шла об относительно небольших деньгах — около 850 миллионов долларов, однако это было повышение на 8,2 процента, и контракт заключили только на один год. А значит, скоро Вашингтон опять придет по душу Сеула и потребует дополнительных средств. Складывается впечатление, что Трамп в поиске денег для США действует по принципу из старого анекдота: десять старушек — рубль.

В данной ситуации надежды Варшавы успешно поиграть на рынке СПГ могут оказаться избыточно оптимистичными — уж слишком это важная сфера для самих американцев. Тут уместно вспомнить печальный пример банковской отрасли, самоуничтоженной Латвией по команде из Вашингтона, поскольку вывод и "отмыв" капиталов — чересчур лакомый кусок, чтобы отдавать его зависимым вассалам, тем более в нынешние непростые времена, когда каждый цент на счету.

Полгода назад посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер сказала, что Польша станет центром реэкспорта американского СПГ "в данном регионе". Тогда ее заявление было расценено как очередное подтверждение масштабных планов польского руководства в отношении СПГ и поддержки, которой оно заручилось в Вашингтоне.

Однако, возможно, слова посла были не только одобрением польских замыслов, но и официальным установлением "флажков", за которые Варшаве нельзя выходить в своих амбициях.