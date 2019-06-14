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РИА Новости

Лучшие фото недели: рыцарский турнир, голый велопробег и кот Ларри

11:26
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Henry Nicholls

Показ Fashion East на Неделе моды в Лондоне.

Модель во время дефиле Fashion East на Неделе моды в Лондоне, Великобритания
1 из 30

Показ Fashion East на Неделе моды в Лондоне.

© REUTERS / Henry Nicholls
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Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приносит присягу во время вступления в должность главы государства.

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента
2 из 30

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приносит присягу во время вступления в должность главы государства.

© Sputnik / Владислав Воднев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Праздничный концерт на Красной площади в честь Дня России.

Девушки на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России
3 из 30

Праздничный концерт на Красной площади в честь Дня России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Путин и директор Института археологии РАН Николай Макаров на месте археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.

Президент РФ Владимир Путин и директор Института археологии РАН академик Николай Макаров на месте археологических раскопок в Большом Кремлёвском сквер
4 из 30

Владимир Путин и директор Института археологии РАН Николай Макаров на месте археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участница "Гонки героев" на курорте "Свияжские холмы" в Казани.

Участница Гонки героев на территории города-курорта Свияжские холмы в Казани
5 из 30

Участница "Гонки героев" на курорте "Свияжские холмы" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© AFP 2019 / Isaac Lawrence

Протесты в Гонконге против поправок к закону об экстрадиции.

Полицейские во время акции протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции
6 из 30

Протесты в Гонконге против поправок к закону об экстрадиции.

© AFP 2019 / Isaac Lawrence
© AFP 2019 / Romeo Gacad

Ребенок плавает в бассейне, наполненном пластиковыми бутылками. Кампания в Бангкоке приурочена ко Всемирному дню океанов.

Ребенок плавает в бассейне наполненном пластиковыми бутылками во время информационной кампании по случаю Всемирного дня океанов в Бангкоке
7 из 30

Ребенок плавает в бассейне, наполненном пластиковыми бутылками. Кампания в Бангкоке приурочена ко Всемирному дню океанов.

© AFP 2019 / Romeo Gacad
© REUTERS / Courtesy of UNHCR/Andrew McConnell

Визит спецпосланника ООН по делам беженцев Анджелины Джоли в лагерь для беженцев в Риоаче, Колумбия.

Специальный посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во время визита в лагерь для беженцев в Риоаче, Колумбия
8 из 30

Визит спецпосланника ООН по делам беженцев Анджелины Джоли в лагерь для беженцев в Риоаче, Колумбия.

© REUTERS / Courtesy of UNHCR/Andrew McConnell
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фестиваль скорости SPIEF Drive на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.

Участники фестиваля скорости SPIEF Drive на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
9 из 30

Фестиваль скорости SPIEF Drive на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Мужчина с доской для саб-серфинга в Сочи.

Мужчина с доской для саб-серфинга в районе Имеретинской низменности города Сочи
10 из 30

Мужчина с доской для саб-серфинга в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Большая панда, переданная Пекином Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая".

Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
11 из 30

Большая панда, переданная Пекином Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Владелец повозки на окраине города Прайаградж в Индии.

Владелец повозки спит на окраине города Прайаградж, штат Уттар-Прадеш, Индия
12 из 30

Владелец повозки на окраине города Прайаградж в Индии.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Молодые люди танцуют на общегородском балу в Севастополе.

Молодые люди танцуют на общегородском балу на площади Нахимова в Севастополе
13 из 30

Молодые люди танцуют на общегородском балу в Севастополе.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев осматривает детектор эксперимента ATLAS в шахте Большого адронного коллайдера в Женеве.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
14 из 30

Дмитрий Медведев осматривает детектор эксперимента ATLAS в шахте Большого адронного коллайдера в Женеве.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Показательный поединок реконструкторов из России и Италии на площадке "Походный лагерь древнерусского купца" в Москве.

Фестиваль Времена и эпохи в Москве
15 из 30

Показательный поединок реконструкторов из России и Италии на площадке "Походный лагерь древнерусского купца" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах.

Улица поселения Бейт-Джинн
16 из 30

Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© AP Photo / Kamil Krzaczynski

Спортсменка Валентина Шевченко радуется победе над соперницей в турнире UFC 238.

Валентина Шевченко радуется победе над Джессикой Гла в рамках турнира UFC 238
17 из 30

Спортсменка Валентина Шевченко радуется победе над соперницей в турнире UFC 238.

© AP Photo / Kamil Krzaczynski
© AFP 2019 / Munir Uz Zaman

Молодые люди прыгают в реку Буриганга в столице Бангладеш Дакке.

Молодые люди прыгают в реку Буриганга а Дакке, Бангладеш
18 из 30

Молодые люди прыгают в реку Буриганга в столице Бангладеш Дакке.

© AFP 2019 / Munir Uz Zaman
© AP Photo / Zoya Shu

Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи на первом съезде своей партии "Слуга народа" в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи на первом съезде своей партии Слуга народа в Киеве
19 из 30

Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи на первом съезде своей партии "Слуга народа" в Киеве.

© AP Photo / Zoya Shu
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Экскурсия в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) имени Владимира Ильича Ленина в городе Припять
20 из 30

Экскурсия в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

© РИА Новости / Стрингер
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© AFP 2019 / Tauseef Mustafa

Снегопад в Индии.

Кашмирский кочевник после снегопада в Сонамарге, Индия
21 из 30

Снегопад в Индии.

© AFP 2019 / Tauseef Mustafa
© AFP 2019 / Spencer Platt/Getty Images

Прохожие на месте ЧП в Нью-Йорке, где частный вертолет упал на небоскреб.

Прохожие на месте столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке
22 из 30

Прохожие на месте ЧП в Нью-Йорке, где частный вертолет упал на небоскреб.

© AFP 2019 / Spencer Platt/Getty Images
© AFP 2019 / Chaideer Mahyuddin

Цапли и коровы на свалке в городе Меулабо индонезийской провинции Ачех.

Цапли и коровы на свалке в городе Меулабо индонезийской провинции Ачех
23 из 30

Цапли и коровы на свалке в городе Меулабо индонезийской провинции Ачех.

© AFP 2019 / Chaideer Mahyuddin
© AFP 2019 / Yamil Lage

Кубинцы пользуются интернетом на одной из улиц Гаваны.

Кубинцы пользуются интернетом на одной из улиц Гаваны
24 из 30

Кубинцы пользуются интернетом на одной из улиц Гаваны.

© AFP 2019 / Yamil Lage
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники Пятого международного рыцарского турнира святого Георгия, проводимого в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" в Коломенском.

Участники рыцарского турнира святого Георгия в рамках фестиваля Времена и Эпохи в музее-заповеднике Коломенское
25 из 30

Участники Пятого международного рыцарского турнира святого Георгия, проводимого в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" в Коломенском.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AP Photo / Christian Palma

Всемирный голый велопробег в Мехико.

Велосипедисты едут по улицам Мехико во время празднования Всемирного голого велопробега
26 из 30

Всемирный голый велопробег в Мехико.

© AP Photo / Christian Palma
© AP Photo / Jens Meyer

Участники ежегодного фестиваля готической музыки в Лейпциге.

Участники ежегодного фестиваля готической музыки Wave-Gotik-Treffen в Лейпциге, Германия
27 из 30

Участники ежегодного фестиваля готической музыки в Лейпциге.

© AP Photo / Jens Meyer
© REUTERS / Peter Nicholls

Журналисты фотографируют кота Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне.

Журналисты фотографируют кота Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне
28 из 30

Журналисты фотографируют кота Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне.

© REUTERS / Peter Nicholls
© REUTERS / Issei Kato

Гонка на офисных креслах в японском городе Ханю.

Участники гонок на офисных стульях Ису Гран-При в городе Хань в Японии
29 из 30

Гонка на офисных креслах в японском городе Ханю.

© REUTERS / Issei Kato
© РИА Новости / Владимир СергеевСамолет Airbus A320 на фоне растущей Луны.
Самолет Airbus A320 на фоне растущей Луны
30 из 30
Самолет Airbus A320 на фоне растущей Луны.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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