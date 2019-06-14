Лучшие фото недели: рыцарский турнир, голый велопробег и кот Ларри

Показ Fashion East на Неделе моды в Лондоне.
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приносит присягу во время вступления в должность главы государства.
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приносит присягу во время вступления в должность главы государства.
Праздничный концерт на Красной площади в честь Дня России.
Праздничный концерт на Красной площади в честь Дня России.
Владимир Путин и директор Института археологии РАН Николай Макаров на месте археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.
Владимир Путин и директор Института археологии РАН Николай Макаров на месте археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.
Участница "Гонки героев" на курорте "Свияжские холмы" в Казани.
Участница "Гонки героев" на курорте "Свияжские холмы" в Казани.
Протесты в Гонконге против поправок к закону об экстрадиции.
Ребенок плавает в бассейне, наполненном пластиковыми бутылками. Кампания в Бангкоке приурочена ко Всемирному дню океанов.
Ребенок плавает в бассейне, наполненном пластиковыми бутылками. Кампания в Бангкоке приурочена ко Всемирному дню океанов.
Визит спецпосланника ООН по делам беженцев Анджелины Джоли в лагерь для беженцев в Риоаче, Колумбия.
Визит спецпосланника ООН по делам беженцев Анджелины Джоли в лагерь для беженцев в Риоаче, Колумбия.
Фестиваль скорости SPIEF Drive на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.
Фестиваль скорости SPIEF Drive на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.
Мужчина с доской для саб-серфинга в Сочи.
Большая панда, переданная Пекином Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая".
Большая панда, переданная Пекином Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая".
Владелец повозки на окраине города Прайаградж в Индии.
Владелец повозки на окраине города Прайаградж в Индии.
Молодые люди танцуют на общегородском балу в Севастополе.
Молодые люди танцуют на общегородском балу в Севастополе.
Дмитрий Медведев осматривает детектор эксперимента ATLAS в шахте Большого адронного коллайдера в Женеве.
Дмитрий Медведев осматривает детектор эксперимента ATLAS в шахте Большого адронного коллайдера в Женеве.
Показательный поединок реконструкторов из России и Италии на площадке "Походный лагерь древнерусского купца" в Москве.
Показательный поединок реконструкторов из России и Италии на площадке "Походный лагерь древнерусского купца" в Москве.
Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах.
Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн на Голанских высотах.
Спортсменка Валентина Шевченко радуется победе над соперницей в турнире UFC 238.
Спортсменка Валентина Шевченко радуется победе над соперницей в турнире UFC 238.
Молодые люди прыгают в реку Буриганга в столице Бангладеш Дакке.
Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи на первом съезде своей партии "Слуга народа" в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи на первом съезде своей партии "Слуга народа" в Киеве.
Экскурсия в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
Экскурсия в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
Снегопад в Индии.
Прохожие на месте ЧП в Нью-Йорке, где частный вертолет упал на небоскреб.
Прохожие на месте ЧП в Нью-Йорке, где частный вертолет упал на небоскреб.
Цапли и коровы на свалке в городе Меулабо индонезийской провинции Ачех.
Цапли и коровы на свалке в городе Меулабо индонезийской провинции Ачех.
Кубинцы пользуются интернетом на одной из улиц Гаваны.
Участники Пятого международного рыцарского турнира святого Георгия, проводимого в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" в Коломенском.
Участники Пятого международного рыцарского турнира святого Георгия, проводимого в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" в Коломенском.
Всемирный голый велопробег в Мехико.
Всемирный голый велопробег в Мехико.
Участники ежегодного фестиваля готической музыки в Лейпциге.
Участники ежегодного фестиваля готической музыки в Лейпциге.
Журналисты фотографируют кота Ларри на Даунинг-стрит в Лондоне.
Гонка на офисных креслах в японском городе Ханю.