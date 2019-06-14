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РИА Новости

Что будет с рублем после заседания ОПЕК+

08:00
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКупюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. В начале июля страны ОПЕК+ должны согласовать ограничение добычи нефти, чтобы стабилизировать рынок. Минэнерго и Минфин предупредили: если сделка сорвется, цены могут рухнуть до 30 долларов за баррель. Это станет серьезным испытанием для рубля. Выдержит ли национальная валюта такой удар и что будет в третьем квартале — в материале РИА Новости.

"Роснефть" против

Очередное заседание стран — участниц ОПЕК+, где предстоит обсудить дальнейшую судьбу сделки, намечено на 2-4 июля. Напомним, ОПЕК и ряд не входящих в организацию нефтедобывающих стран (группа ОПЕК+) договорились в конце 2016-го о сокращении добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки.
В июне прошлого года, когда цены шли вверх в ожидании жестких санкций США против Ирана, решили поднять добычу на миллион баррелей. Впрочем, после неожиданно широких льгот в режиме санкций, предоставленных Вашингтоном ряду ведущих покупателей иранской нефти, вернулись к прежней стратегии — на первое полугодие согласовано сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки относительно октября 2018 года. Срок действия льгот истек 2 мая.
Постоянные члены ОПЕК уже согласились на продление сделки, но в каком объеме в этом готовы участвовать сторонние производители, непонятно.
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В России против дальнейшего участия в сделке выступила "Роснефть": глава компании Игорь Сечин заявил, что ограничения ОПЕК+ приводят к увеличению рынка для американских нефтедобытчиков.

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) говорил о необходимости консолидированного решения. При этом президент отметил, что для России вполне достаточно цен в районе 60-65 долларов за баррель, в чем многие наблюдатели увидели нежелание снижать нефтедобычу.
Министр финансов Антон Силуанов предупредил: если вдруг сделка сорвется, нефть рухнет к 30 долларам. Вероятность такого сценария не исключает и глава Минэнерго Александр Новак. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заверил, что Москва и Эр-Рияд работают над тем, чтобы не допустить чрезмерного падения котировок.
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"Естественно, рубль выдержит нефть по 55-65 долларов без особых проблем, но вот меньше сорока — это уже было бы болезненно как для бюджета, так и для всей экономики. Курс в таком случае имеет все шансы провалиться в диапазон 70-80 рублей за доллар", — считает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"При котировках порядка 41 доллара рубль просядет до 74. Если дойдет до 30, очень важно, закрепится нефть на этой отметке или отскочит назад. При отскоке в течение месяца ничего фатального не произойдет, а если нефть там застрянет на два месяца или на полгода, рубль рухнет до 86", — рассуждает Андрей Верников, аналитик "Церих Кэпитал Менеджмент".

Без паники

Тем не менее вероятность продления соглашения весьма высока, полагают эксперты. Да и заявления ключевых участников ОПЕК+ говорят о том, что экстремального сценария, скорее всего, удастся избежать.
"В отличие от 2014 года, сейчас благодаря усилиям ОПЕК+ существует некий ценовой порог, ниже которого нефти не дают опуститься, — для рубля это безусловный фактор поддержки. В данный момент всех более-менее устраивает цена 60 долларов за баррель", — констатирует Татьяна Евдокимова, главный экономист Nordea Bank.
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"Сделку продлят, но Россия может незначительно снизить свое участие в ней. В этом случае рубль без особых проблем удержится в диапазоне 63-67 рублей за доллар в третьем квартале", — уверен Кочетков.
По мнению независимого эксперта Андрея Дьяченко, Саудовская Аравия, которой без высоких цен на нефть не решить бюджетных проблем, ищет способы заинтересовать Россию в дальнейшем снижении добычи. "Уже довольно долго идет очень напряженный торг, — говорит Дьяченко. — Если Москва согласится на уступки, то, вероятно, попросит у саудитов какую-то компенсацию — прямые инвестиции или политическую поддержку".

Впрочем, вне зависимости от судьбы соглашения ОПЕК+, российский рубль будет дешеветь, добавляет аналитик. Основная причина — отсутствие инвестиций. Властям придется постепенно ослаблять рубль, чтобы доходы от экспорта компенсировали инвестиционные потери. "Мой базовый прогноз — 68 рублей за доллар на конец этого года и начало следующего", — предсказывает эксперт.

Что же касается возможного роста нефтяных цен, такого потенциала соглашение ОПЕК+ не даст. Эта сделка — прежде всего инструмент, удерживающий котировки от падения, подчеркивает Татьяна Евдокимова из Nordea Bank.
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Цены на нефтьАнтон СилуановРоснефтьМинистерство энергетики РФОПЕКМинистерство финансов РФАлександр НовакРоссияЭкономика
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