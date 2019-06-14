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РИА Новости
Туризм

В Великобритании продают тюрьму для ведьм за четверть миллиона евро

00:06
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© Depositphotos / kotinДевушка в черном платье
Девушка в черном платье
© Depositphotos / kotin
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Великобритании небольшое здание, которое когда-то было средневековой тюрьмой для людей, обвиняемых в колдовстве, теперь стало уютным домом и выставлено на продажу, сообщает Live Science.
Это третья попытка владелицы Ванессы Митчелл избавиться от известного здания в Эссексе. Пишут, что она покинула дом в 2004 году после того, как увидела "таинственные брызги крови" и подверглась "нападению" со стороны злобных призраков, один из которых был "козлом сатанинского вида".
Потенциальных покупателей предупреждают, что бывшую тюрьму, известную как "Клетка", некоторые риелторы называют самым часто посещаемым домом в Англии. Также он нередко попадает в объективы телекамер.
Во время судебных процессов в 1582 году 14 женщин были обвинены в преступлениях, связанных с колдовством, три из них - казнены. Одна из обвиняемых, Урсула Кемп, была местным целителем, которую приговорили к смертной казни через повешение. Ее имя упоминается на мемориальной доске, висящей на одной из стен бывшей тюрьмы.
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В XVI и XVII веках Эссекс был центром таких судебных процессов: из 112 ведьм, приговоренных к смерти в Англии в 1640-х годах, 82 были казнены в Эссексе.
В 1921 году в саду дома были обнаружены два женских скелета, которые эксперты считают останками женщин, названных ведьмами. По сообщения СМИ, некоторые кости были пробиты гвоздями.
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