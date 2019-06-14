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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как российские туристы покупают авиабилеты

10:17
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© Depositphotos / iakovenko123Девушка на паспортном контроле в аэропорту
Девушка на паспортном контроле в аэропорту
© Depositphotos / iakovenko123
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более половины россиян - 68% - покупают авиабилеты онлайн. Тех, кто предпочитает другие каналы, почти в два раза меньше, сообщает пресс-служба Google.
Аналитики компании при поддержке Kantar TNS провели исследование и определили, что важно для россиян при покупке авиабилетов, сколько времени требуется на принятие решения об их приобретении, а также какие направления популярны для отдыха.
Современный путешественник приобретает билеты с помощью компьютера или планшета. Большинство российских респондентов (60%) рассказали, что они предпочитают именно эти устройства, лишь 8% используют смартфоны.
Согласно исследованию, чаще всего туристы отправляются на отдых вдвоем, в одиночку предпочитают ездить 28% путешественников. Отпуск в компании более четырех человек не пользуется популярностью в России: лишь 8% готовы отдыхать большой группой.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах. Так, 62% немецких, 57% французских, 47% американских и 41% турецких туристов обычно путешествуют вдвоем.
Более половины респондентов (51%) решаются на путешествие в течение нескольких дней, а 15% опрошенных бронируют билеты уже через несколько часов после обнаружения подходящего рейса. Планирование покупки билета за несколько месяцев до отлета остается в прошлом — среди российских путешественников лишь 8% задумываются об этом заранее.
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В России, как и во всем мире, стоимость билетов остается самым важным критерием при выборе услуг той или иной авиакомпании. Значительная часть опрошенных (70%) в первую очередь обращает внимание именно на этот фактор. У 60% респондентов окончательное решение зависит от впечатлений от последнего полета, а для 45% важно удобство на каждом этапе - от использования мобильного приложения до отсутствия стрессовых ситуаций во время полета.
Перед покупкой билета, путешественники стремятся узнать, как можно больше об авиакомпании и ее предложениях. Они чаще всего (в 89% случаев) отдают предпочтение популярным поисковым системам, а также пользуются сайтами сравнения цен на билеты (70%), видеохостингами (65%), сайтами авиакомпаний (62%) и страницами туроператоров в сети (51%). Также российские туристы полагаются на информацию в соцсетях, на сайтах с отзывами, форумах и в других открытых источниках.
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Европейские направления пользуются наибольшим спросом у российских туристов: 40% участников опроса летают на отдых именно туда, в то время как 31% бронируют внутренние рейсы. Также популярна Азия — 16% клиентов авиакомпаний предпочитают экзотические страны.
Большая часть респондентов (38%) выбирает двухнедельный отпуск. Недельный отдых предпочитает 36% российских туристов. В отличие от российских путешественников, туристы из США и ряда европейских стран, кроме Германии и Голландии, чаще всего отправляются в поездки продолжительностью до семи дней.
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