Какие вопросы за границей российским туристам задают чаще всего

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Здоровье российского президента, красота русских женщин, рекомендации по выживанию в суровую зиму и популярные тосты — вот лишь немногое из того, что иностранцы стремятся обсудить при встрече с туристами из нашей страны. Корреспонденты РИА Новости за рубежом поговорили с гражданами разных стран и выяснили, о чем они чаще всего спрашивают гостей из России.

Удивительные вопросы

Традиционные представления о России, которыми делятся местные жители с гостями, не новы — "там холодно" или "люди много пьют".

Однако всегда найдутся вопросы, способные обескуражить любого. Например, в Китае туристов спрашивали: "Говорите ли вы в России на английском или у вас есть свой язык?" В Уругвае интересовались, правда ли, что в кафе "Пушкин" все сделано в пушкинском стиле, и это место, где можно окунуться в XIX век. А на Кубе выясняли, ездят ли еще в России на жигулях.

Спорт и политика

В Латинской Америке самый распространенный вопрос — о президенте России. Например, в далекой Аргентине вас спросят: как там Путин, как у него дела? А потом будут долго рассуждать, как повезло или не повезло аргентинцам с их президентом. Политика и футбол в этой стране — основные темы разговоров.

В Мексике обязательно поинтересуются, когда Владимир Путин снова к ним приедет (последний визит состоялся в 2012 году). А в Уругвае будут расспрашивать, сколько граждан поддерживают президента в России.

Вторая серия вопросов — про спорт. Во многом это обусловлено прошедшим в России чемпионатом мира по футболу в 2018 году и зимней Олимпиадой в Сочи в 2014-м. Эти события сильно поменяли представление иностранцев о россиянах. Например, в Вашингтоне многие американцы признались РИА Новости, что считали русских мрачными и необщительными людьми, но теперь убедились в обратном. Аргентинцы с надеждой в голосе часто спрашивают: а ведь правда, что аргентинских болельщиков было больше всех на чемпионате мира?

В Китае собеседники обязательно поинтересуются, встали вы на коньки в три года или в пять. То, что этот навык часть россиян освоили после 25 лет, их очень удивляет. Оказывается, присутствие российских участников даже в любительских соревнованиях по фигурному катанию вызывает у китайских спортсменов довольно сильное беспокойство.

Еда и женщины

Китаю принадлежит и удивившее многих суждение о русских девушках. Жители Поднебесной уверены, что после родов любая русская женщина сильно поправляется, а в ее рационе присутствуют только белый хлеб, шоколад и макароны.

Зато все мексиканцы-мужчины, напротив, считают, что девушки в России выглядят, как на страницах глянцевых журналов — фигуры их идеальны, а манеры изысканны. О том, так ли это, корреспондентов спрашивал практически каждый.

В Италии красотой русских девушек интересуются не только мужчины. Итальянки часто пытаются выведать секреты красоты наших соотечественниц.

Суровые русские зимы

В Нью-Йорке русский язык — третий по популярности. Тем не менее почти всегда при знакомстве с американцами приходится рассказывать о том, какие жители России на самом деле и что собой представляет наша страна. Узнав, например, что вы приехали из Москвы, всегда посочувствуют: "О, у вас же там очень холодно, да?"

Многие мексиканцы уверены, что лета в России нет вообще — холод всегда, а некоторые жители Китая искренне удивляются, узнав, что в нашей стране есть морские курорты или же что температура в Сибири летом поднимается выше 25 градусов.

Итальянцы интересуются холодами в России через призму еды. Почему-то многие из них уверены, что россияне сидят на тяжелой диете, любят наваристые супы, жареное мясо, а запивают все блюда крепким алкоголем, борясь с холодом.

Водка и тосты

Водка — одна из основных тем разговоров с российскими туристами. Это могут быть вопросы, похожие на утверждения: "Ты же пьешь водку?" или "Правда ли, что в России все постоянно пьют водку?" Либо обсуждаются тосты, которыми в представлении иностранцев русские сопровождают употребление крепкого напитка: "Как это по-русски — "на здоровье?" Пытаться объяснить, что так в России почти никто не говорит, бесполезно.