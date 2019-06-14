Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T08:08Z
https://ria.ru/20190614/1555518977.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151182/21/1511822165_0:207:3872:2385_1036x0_80_0_0_13ac25cbd833c5520d0293b5bcfc0dc1.jpg
РИА Новости
Туризм

Какие вопросы за границей российским туристам задают чаще всего

08:00
3540
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаРоссийский турист в ретро-такси Гаваны
Российский турист в ретро-такси Гаваны
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Здоровье российского президента, красота русских женщин, рекомендации по выживанию в суровую зиму и популярные тосты — вот лишь немногое из того, что иностранцы стремятся обсудить при встрече с туристами из нашей страны. Корреспонденты РИА Новости за рубежом поговорили с гражданами разных стран и выяснили, о чем они чаще всего спрашивают гостей из России.

Удивительные вопросы

Традиционные представления о России, которыми делятся местные жители с гостями, не новы — "там холодно" или "люди много пьют".
Однако всегда найдутся вопросы, способные обескуражить любого. Например, в Китае туристов спрашивали: "Говорите ли вы в России на английском или у вас есть свой язык?" В Уругвае интересовались, правда ли, что в кафе "Пушкин" все сделано в пушкинском стиле, и это место, где можно окунуться в XIX век. А на Кубе выясняли, ездят ли еще в России на жигулях.

Спорт и политика

В Латинской Америке самый распространенный вопрос — о президенте России. Например, в далекой Аргентине вас спросят: как там Путин, как у него дела? А потом будут долго рассуждать, как повезло или не повезло аргентинцам с их президентом. Политика и футбол в этой стране — основные темы разговоров.
Фестиваль День народного единства
18 мая, 08:00
Зачем Том Круз разрушил Кремль? Вопросы, которые удивляют гидов в Москве
В Мексике обязательно поинтересуются, когда Владимир Путин снова к ним приедет (последний визит состоялся в 2012 году). А в Уругвае будут расспрашивать, сколько граждан поддерживают президента в России.
Вторая серия вопросов — про спорт. Во многом это обусловлено прошедшим в России чемпионатом мира по футболу в 2018 году и зимней Олимпиадой в Сочи в 2014-м. Эти события сильно поменяли представление иностранцев о россиянах. Например, в Вашингтоне многие американцы признались РИА Новости, что считали русских мрачными и необщительными людьми, но теперь убедились в обратном. Аргентинцы с надеждой в голосе часто спрашивают: а ведь правда, что аргентинских болельщиков было больше всех на чемпионате мира?
В Китае собеседники обязательно поинтересуются, встали вы на коньки в три года или в пять. То, что этот навык часть россиян освоили после 25 лет, их очень удивляет. Оказывается, присутствие российских участников даже в любительских соревнованиях по фигурному катанию вызывает у китайских спортсменов довольно сильное беспокойство.

Еда и женщины

Китаю принадлежит и удивившее многих суждение о русских девушках. Жители Поднебесной уверены, что после родов любая русская женщина сильно поправляется, а в ее рационе присутствуют только белый хлеб, шоколад и макароны.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМексиканский сувенирный магазин
Мексиканский сувенирный магазин
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мексиканский сувенирный магазин
Зато все мексиканцы-мужчины, напротив, считают, что девушки в России выглядят, как на страницах глянцевых журналов — фигуры их идеальны, а манеры изысканны. О том, так ли это, корреспондентов спрашивал практически каждый.
В Италии красотой русских девушек интересуются не только мужчины. Итальянки часто пытаются выведать секреты красоты наших соотечественниц.

Суровые русские зимы

В Нью-Йорке русский язык — третий по популярности. Тем не менее почти всегда при знакомстве с американцами приходится рассказывать о том, какие жители России на самом деле и что собой представляет наша страна. Узнав, например, что вы приехали из Москвы, всегда посочувствуют: "О, у вас же там очень холодно, да?"
Девушки фотографируются на украшенной к Пасхе Манежной площади в Москве
12 февраля, 08:00
Два китайца шумят как 40 японцев. Стереотипы о туристах из разных стран
Многие мексиканцы уверены, что лета в России нет вообще — холод всегда, а некоторые жители Китая искренне удивляются, узнав, что в нашей стране есть морские курорты или же что температура в Сибири летом поднимается выше 25 градусов.
Итальянцы интересуются холодами в России через призму еды. Почему-то многие из них уверены, что россияне сидят на тяжелой диете, любят наваристые супы, жареное мясо, а запивают все блюда крепким алкоголем, борясь с холодом.

Водка и тосты

Водка — одна из основных тем разговоров с российскими туристами. Это могут быть вопросы, похожие на утверждения: "Ты же пьешь водку?" или "Правда ли, что в России все постоянно пьют водку?" Либо обсуждаются тосты, которыми в представлении иностранцев русские сопровождают употребление крепкого напитка: "Как это по-русски — "на здоровье?" Пытаться объяснить, что так в России почти никто не говорит, бесполезно.
Туристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
29 января, 08:00
Зачем Пушкин приехал из Африки? Особенности приема китайцев в России
Предубеждения иностранцев в отношении объема потребляемого россиянами алкоголя в одном из разговоров емко обозначили итальянцы, использовав слово fusto — что-то похожее на садовую бочку, обычно используемую россиянами для сбора дождевой воды на даче.
15621116
АргентинаИталияСШАТуризмТуризмтуристы
Рекомендуем
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
На Кипре нашли газ. Из-за него уже разругались полмира
РИА
Новости
Батальон солдат США загружается в военный самолет
США: надо готовиться к войне с Китаем и Россией одновременно
Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце
У Варшавы большие планы. Главное, чтобы им не помешал Вашингтон
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Ход “Жнецом”: чем угрожает России переброска ударных дронов США в Польшу
Лента
новостей
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Президент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Последний транзит. Комиссия "Россия — Украина — ЕС" решит будущее трубы
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Бездомный на улице Киева, Украина
В Киеве объяснили причину бедности украинцев
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"
Паспорта граждан ДНР и России
Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении
Северо-Крымский канал
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине, заявил экс-депутат Рады
Логотип YouTube
Американские эксперты требуют приравнять российские телеканалы к педофилам
Искусственное оплодотворение
В России создают детей с измененной ДНК. Чем это грозит стране
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
11:56В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
11:55Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"
11:55Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС
11:55Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС
11:54В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога
11:52Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
11:52Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
Лента новостейМолния