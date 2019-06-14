Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T00:18Z
https://ria.ru/20190614/1555474382.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155060/38/1550603865_0:7:1500:851_1036x0_80_0_0_a23ee4717f339e833d06305148cbe615.jpg
РИА Новости

Всемирный день донора крови

00:18
142
© РИА Новости / Владимир Трефилов Сдача крови в мобильной станции переливания крови
Сдача крови в мобильной станции переливания крови
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.
Первый Всемирный день донора крови был проведен 14 июня 2004 года.
Успех первого Всемирного дня донора способствовал принятию в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, в соответствии с которой этот день стал отмечаться ежегодно.
Всемирный день донора крови призван привлечь внимание общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и продуктах крови.
Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Оно помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и является необходимым при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Кроме того, оно играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей и во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями.
В 2019 году темой кампании Всемирного дня донора крови является "Безопасная кровь для всех". Среди целей, которые ставит кампания этого года: заострить внимание на том, что охрана здоровья доноров и качество обслуживания доноров являются важнейшими факторами укрепления их приверженности и готовности регулярно сдавать кровь; продемонстрировать необходимость обеспечения всеобщего доступа к безопасному переливанию крови и провести информационно-разъяснительную работу в отношении значения безопасного переливания крови для предоставления эффективных услуг здравоохранения и достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения; заручиться поддержкой со стороны правительств и партнеров по развитию на национальном, региональном и глобальном уровнях с тем, чтобы обеспечить вложение средств в национальные программы по крови, укрепить их и обеспечить их устойчивость.
Ежегодно в мире собирается около 117,4 миллиона донаций крови. Примерно половина из них приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира.
Надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить на устойчивой основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови. Регулярные, добровольные и безвозмездные доноры крови являются также самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью.
Однако во многих странах спрос превышает предложение, и службы крови сталкиваются со сложной задачей – обеспечить достаточные запасы безопасной крови надлежащего качества. ВОЗ стремится к тому, чтобы к 2020 году все страны обеспечивали все свои запасы крови благодаря добровольным, неоплачиваемым донорам.
Пока только в 78 странах национальные запасы крови более чем на 90% обеспечиваются добровольными безвозмездными донорами; а в 58 странах более 50% национальных запасов крови предоставляют семейные/заместительные или платные доноры.
Начиная с 2008 года министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) в соответствии с ежегодно утверждаемыми постановлениями правительства Российской Федерации реализуется масштабная Программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов.
В Программе задействовано 85 субъектов Российской Федерации. За время, прошедшее с начала ее реализации, удалось достигнуть полного удовлетворения медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови.
21 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов". В этом законе была принята общая тенденция Всемирной организации здравоохранения, согласно которой донорство должно стать безвозмездным к 2020 году во всем мире. Также одно из главных нововведений закона – создание единого банка данных крови и сдающих ее людей.
Закон также предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России". Основной акцент в законе – сдача крови на безвозмездной основе.
Число почетных доноров в России с каждым годом увеличивается: звание может получить любой россиянин, безвозмездно сдавший кровь 40 и более раз. Почетные доноры ежегодно получают выплату в размере 14,1 тысячи рублей.
По данным исследования, которое Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) донорами крови уже становились 45% россиян. Чаще всего кровь сдают мужчины и жители городов-миллионников. Главными причинами отказа стать донором крови, по данным опроса, являются состояние здоровья (47%) и отсутствие времени (23%). По утверждению социологов, число россиян, ни разу не сдававших кровь, за 10 лет сократилась с 64% до 55%.
По данным Федерального медико-биологического агентства, возраст большинства доноров в России за последние 10-15 лет значительно снизился. Если в советский и постсоветский периоды, как правило, доноры были людьми старше 40 лет, то в настоящее время это лица в возрасте 25-35 лет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100000
Обсудить 0
Всемирный день донора кровиРоссияСправки
Рекомендуем
Театральный художник и писатель Эдуард Кочергин
В Воронеже вручили Платоновскую премию театральному художнику Кочергину
РИА
Новости
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"
Лента
новостей
Участники III фестиваля национальных видов спорта народов России и стран Евразии Русский мир
Фестиваль "Русский мир" в Подмосковье
Младенец в автомобиле. Архивное фото
В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа у консульства Великобритании в Мельбурне, Австралия. 14 июня 2019
В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
Имран Хан: Пакистан присматривается к российскому оружию
В Оманском заливе атаковали два танкера
Крокодил. Архивное фото
Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
Президент США Дональд Трамп
Трамп показал журналистам "секретную" бумагу о соглашении с Мексикой
Житель Хабаровского края два года жил с гвоздем в голове
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
США показали "доказательства" атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР опровергли заявления силовиков о захвате территорий в районе Донецка
Руденя: соглашение с ХК Динамо-Москва - эпоха в развитии тверского хоккея
Руденя: соглашение с ХК "Динамо-Москва" - эпоха в развитии тверского хоккея
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
11:56В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
11:55Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"
11:55Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС
11:55Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС
11:54В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога
11:52Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
11:52Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
Лента новостейМолния