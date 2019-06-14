Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня . Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.

Первый Всемирный день донора крови был проведен 14 июня 2004 года.

Успех первого Всемирного дня донора способствовал принятию в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, в соответствии с которой этот день стал отмечаться ежегодно.

Всемирный день донора крови призван привлечь внимание общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и продуктах крови.

Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Оно помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и является необходимым при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Кроме того, оно играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей и во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями.

В 2019 году темой кампании Всемирного дня донора крови является "Безопасная кровь для всех". Среди целей, которые ставит кампания этого года: заострить внимание на том, что охрана здоровья доноров и качество обслуживания доноров являются важнейшими факторами укрепления их приверженности и готовности регулярно сдавать кровь; продемонстрировать необходимость обеспечения всеобщего доступа к безопасному переливанию крови и провести информационно-разъяснительную работу в отношении значения безопасного переливания крови для предоставления эффективных услуг здравоохранения и достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения; заручиться поддержкой со стороны правительств и партнеров по развитию на национальном, региональном и глобальном уровнях с тем, чтобы обеспечить вложение средств в национальные программы по крови, укрепить их и обеспечить их устойчивость.

Ежегодно в мире собирается около 117,4 миллиона донаций крови . Примерно половина из них приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира.

Надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить на устойчивой основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови. Регулярные, добровольные и безвозмездные доноры крови являются также самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью.

Однако во многих странах спрос превышает предложение , и службы крови сталкиваются со сложной задачей – обеспечить достаточные запасы безопасной крови надлежащего качества. ВОЗ стремится к тому, чтобы к 2020 году все страны обеспечивали все свои запасы крови благодаря добровольным, неоплачиваемым донорам.

Пока только в 78 странах национальные запасы крови более чем на 90% обеспечиваются добровольными безвозмездными донорами; а в 58 странах более 50% национальных запасов крови предоставляют семейные/заместительные или платные доноры.

Начиная с 2008 года министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) в соответствии с ежегодно утверждаемыми постановлениями правительства Российской Федерации реализуется масштабная Программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов.

В Программе задействовано 85 субъектов Российской Федерации . За время, прошедшее с начала ее реализации, удалось достигнуть полного удовлетворения медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови.

21 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов". В этом законе была принята общая тенденция Всемирной организации здравоохранения, согласно которой донорство должно стать безвозмездным к 2020 году во всем мире. Также одно из главных нововведений закона – создание единого банка данных крови и сдающих ее людей.

Закон также предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России". Основной акцент в законе – сдача крови на безвозмездной основе.

Число почетных доноров в России с каждым годом увеличивается : звание может получить любой россиянин, безвозмездно сдавший кровь 40 и более раз. Почетные доноры ежегодно получают выплату в размере 14,1 тысячи рублей.

По данным исследования, которое Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) донорами крови уже становились 45% россиян. Чаще всего кровь сдают мужчины и жители городов-миллионников. Главными причинами отказа стать донором крови, по данным опроса, являются состояние здоровья (47%) и отсутствие времени (23%). По утверждению социологов, число россиян, ни разу не сдававших кровь, за 10 лет сократилась с 64% до 55%.

По данным Федерального медико-биологического агентства, возраст большинства доноров в России за последние 10-15 лет значительно снизился . Если в советский и постсоветский периоды, как правило, доноры были людьми старше 40 лет, то в настоящее время это лица в возрасте 25-35 лет.