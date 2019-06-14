Выставка основателя арт-группы "Синий суп" открылась в галерее "Триумф"

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проект Brandmalerei одного из основателей известной российской арт-группы "Синий суп" многократного финалиста премии Кандинского Алексея Доброва открылась в московской галерее "Триумф", сообщила пресс-служба галереи.

"Более двадцати лет Алексей Добров известен как участник творческого коллектива "Синий суп", снискавшего трепетную любовь поклонников современного искусства своими работами в технике 3D-моделирования и компьютерной анимации. Абсолютно новый — сольный — этап творчества в жизни Алексея Доброва начался в 2017 году со случайных экспериментов с выжигательным аппаратом", - говорится в сообщении.

В экспозицию вошло более 40 работ в технике выжигания по фанере. Серия портретов "Don Kosaken Chor" вдохновлена популярным увлечением 1950-х годов послевоенной Германии — музыкой Don Kosaken Chor Serge Jaroff (русского казачьего хора, созданного в эмиграции в 1921 году). Схожая серия "Ектений" представляет исполнителей молитв голосами бас-профундо.

Особую группу среди работ составляют "Натюрморты", где каждая работа посвящена конкретным людям, и только они способны расшифровать ее. Последние работы, созданные к выставке, представляют собой абстрактные композиции.

© Предоставлено галереей "Триумф" Работа из сольного проекта Brandmalerei Алексея Доброва © Предоставлено галереей "Триумф" Работа из сольного проекта Brandmalerei Алексея Доброва

В тот же день в галерее открылась еще одна выставка. "Бытовуха" дуэта нижегородских художников "Той" - это серия квадратных холстов, набор случайных жизненных сюжетов "то, что случалось с каждым".

© Предоставлено галереей "Триумф" Работа из серии "Бытовуха" команды ТОЙ © Предоставлено галереей "Триумф" Работа из серии "Бытовуха" команды ТОЙ