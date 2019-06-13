Российские эксперты посетят лабораторию Лугара в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 13 июн - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что приветствует предложение грузинской стороны дать возможность российским экспертам осмотреть лабораторию Лугара в Тбилиси.

Об этом Карасин заявил грузинской телекомпании " Имеди " после завершения очередной встречи со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе в Праге.

"На сегодняшней встрече я поблагодарил грузинскую сторону за предложение, чтобы российские эксперты посетили лабораторию Лугара. Мы считаем это правильным, но договорились, что перед приездом в Грузию эксперты должны провести встречу и согласовать детали: для чего приезжают, что осмотрят. Эксперты на то и эксперты, что они не доверяют подготовленным телекомпаниями репортажам", - заявил Карасин.

По его словам, специалисты заинтересованы в том, чтобы изучить деятельность лаборатории, задать вопросы и получить на них полноценные вопросы. Карасин затруднился назвать точную дату, когда эксперты посетят Грузию.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.