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РИА Новости

В Измайловском кремле назвали причину возникновения пожара

Вчера, 23:35
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
Пожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
© Фото : МЧС России
Пожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
МОСКВА. 13 июн – РИА Новости. Пожар в вернисаже у стен Измайловского кремля на востоке Москвы, возможно, произошел в одном из офисных помещений из-за загорания тополиного пуха, ущерб несерьезный, сообщил РИА Новости генеральный директор Измайловского кремля Александр Ушаков.
Пожар в деревянном "Вернисаже в Измайлово" начался вечером в четверг, в 23.04 он был локализован на 50 квадратных метрах, а в 23.15 потушен, никто не пострадал.
"Задымление в одном из офисов... Задымление произошло из-за возгорания тополиного пуха. Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок. Ущерб несерьезный, нас пожар этот не смущает", - сообщил Ушаков.
"Вернисаж в Измайлово" – это крупнейшая, с мировым именем выставка-ярмарка изделий и предметов художественного и прикладного искусства, созданная 25 лет назад для художников, дизайнеров, ремесленников, кустарей, общественных творческих организации, союзов, артелей народных промыслов и других производителей народного ремесла при поддержке правительства Москвы, говорится на сайте Измайловского кремля.
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