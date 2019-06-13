В Измайловском кремле назвали причину возникновения пожара

"Задымление в одном из офисов... Задымление произошло из-за возгорания тополиного пуха. Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок. Ущерб несерьезный, нас пожар этот не смущает", - сообщил Ушаков.