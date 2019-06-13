В Москве потушили пожар у стен Измайловского кремля

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар на вернисаже у стен Измайловского кремля на востоке Москвы потушен, никто не пострадал, огонь тушили почти 150 человек и более 40 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Вернисаж в Измайлово", в 22:14 поступил сигнал о пожаре на 1 этаже деревянного здания (2-5 этажей) с последующим переходом на второй этаж. 23:04 локализован на 50 квадратных метрах, 23.15 полная ликвидация", - сказал собеседник.
По его словам, пострадавших нет.
К тушению привлекались 144 человека и 43 единицы техники.