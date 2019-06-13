В Москве потушили пожар у стен Измайловского кремля

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар на вернисаже у стен Измайловского кремля на востоке Москвы потушен, никто не пострадал, огонь тушили почти 150 человек и более 40 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.