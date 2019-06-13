Пресс-секретарь Белого дома покинет пост

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня, он также выразил надежду, что Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.

"Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в замечательный штат Арканзас. Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса - она была бы фантастическим (губернатором). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!", - написал Трамп в Twitter.

Сандерс в ответ на выступление президента в Белом доме в четверг была вызвана им на сцену.

"Я горда работой, которую я делала, и это самая лучшая работа, которой я всегда буду гордиться ... Но я мама, у меня двое прекрасных детей, и я хотела бы проводить с ними больше времени", - сказала она, добавив, что продолжит "беспрекословно поддерживать президента".

Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря 26 июля 2017 года. На этом посту она сменила Шона Спайсера, который пробыл пресс-секретарем полгода.